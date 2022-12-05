В Нижневартовске жителя дома, в котором взорвался газ, спасла вредная привычка

05 декабря 2022 в 20:55 Размер текста - 17 +

Житель дома, в котором взорвался газ, считает, что не пострадал благодаря вредной привычке Елена Антипина © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ В Нижневартовске (ХМАО) житель разрушенного из-за взрыва газа дома не пострадал благодаря вредной привычке. Его родственник рассказал журналисту URA.RU на условиях анонимности, что парень вышел из подъезда перекурить за минуту до трагедии. «Мой зять снимал в этой пятиэтажке квартиру. Вышел из подъезда на минутку, чтобы перекурить, и услышал хлопок. Повернулся и увидел, что дом рушится», — рассказал собеседник агентства. По словам мужчины, его зять уже не смог вернуться домой за вещами в день трагедии. «Его пустили сотрудники МЧС только сегодня, хотя его подъезд по сравнению с другими не очень пострадал. Теперь он считает, что сигарета спасла ему жизнь. Даже передумал бросить курить», — утверждает родственник жильца пострадавшего дома. Ранее URA.RU писало о том, что взрыв в жилом доме Нижневартовска оставил подростка сиротой — его мать погибла. Знакомая семьи рассказала корреспонденту агентства на условиях анонимности, что родители одноклассников открыли сбор средств в поддержку мальчика. Взрыв газа в пятиэтажке на улице Мира в Нижневартовске произошел вечером 4 декабря. Погибло шесть человек, пострадало пятнадцать, еще семеро числятся без вести пропавшими. Спасатели разбирают завалы, по предварительным данным, на это уйдет три дня.

В Нижневартовске (ХМАО) житель разрушенного из-за взрыва газа дома не пострадал благодаря вредной привычке. Его родственник рассказал журналисту URA.RU на условиях анонимности, что парень вышел из подъезда перекурить за минуту до трагедии. «Мой зять снимал в этой пятиэтажке квартиру. Вышел из подъезда на минутку, чтобы перекурить, и услышал хлопок. Повернулся и увидел, что дом рушится», — рассказал собеседник агентства. По словам мужчины, его зять уже не смог вернуться домой за вещами в день трагедии. «Его пустили сотрудники МЧС только сегодня, хотя его подъезд по сравнению с другими не очень пострадал. Теперь он считает, что сигарета спасла ему жизнь. Даже передумал бросить курить», — утверждает родственник жильца пострадавшего дома. Ранее URA.RU писало о том, что взрыв в жилом доме Нижневартовска оставил подростка сиротой — его мать погибла. Знакомая семьи рассказала корреспонденту агентства на условиях анонимности, что родители одноклассников открыли сбор средств в поддержку мальчика. Взрыв газа в пятиэтажке на улице Мира в Нижневартовске произошел вечером 4 декабря. Погибло шесть человек, пострадало пятнадцать, еще семеро числятся без вести пропавшими. Спасатели разбирают завалы, по предварительным данным, на это уйдет три дня.