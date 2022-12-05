В Нижневартовске жителя дома, в котором взорвался газ, спасла вредная привычка

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Житель дома, в котором взорвался газ, считает, что не пострадал благодаря вредной привычке
новость из сюжета
В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

В Нижневартовске (ХМАО) житель разрушенного из-за взрыва газа дома не пострадал благодаря вредной привычке. Его родственник рассказал журналисту URA.RU на условиях анонимности, что парень вышел из подъезда перекурить за минуту до трагедии.

«Мой зять снимал в этой пятиэтажке квартиру. Вышел из подъезда на минутку, чтобы перекурить, и услышал хлопок. Повернулся и увидел, что дом рушится», — рассказал собеседник агентства.

По словам мужчины, его зять уже не смог вернуться домой за вещами в день трагедии. «Его пустили сотрудники МЧС только сегодня, хотя его подъезд по сравнению с другими не очень пострадал. Теперь он считает, что сигарета спасла ему жизнь. Даже передумал бросить курить», — утверждает родственник жильца пострадавшего дома.

Ранее URA.RU писало о том, что взрыв в жилом доме Нижневартовска оставил подростка сиротой — его мать погибла. Знакомая семьи рассказала корреспонденту агентства на условиях анонимности, что родители одноклассников открыли сбор средств в поддержку мальчика.

Взрыв газа в пятиэтажке на улице Мира в Нижневартовске произошел вечером 4 декабря. Погибло шесть человек, пострадало пятнадцать, еще семеро числятся без вести пропавшими. Спасатели разбирают завалы, по предварительным данным, на это уйдет три дня.

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В Нижневартовске (ХМАО) житель разрушенного из-за взрыва газа дома не пострадал благодаря вредной привычке. Его родственник рассказал журналисту URA.RU на условиях анонимности, что парень вышел из подъезда перекурить за минуту до трагедии. «Мой зять снимал в этой пятиэтажке квартиру. Вышел из подъезда на минутку, чтобы перекурить, и услышал хлопок. Повернулся и увидел, что дом рушится», — рассказал собеседник агентства. По словам мужчины, его зять уже не смог вернуться домой за вещами в день трагедии. «Его пустили сотрудники МЧС только сегодня, хотя его подъезд по сравнению с другими не очень пострадал. Теперь он считает, что сигарета спасла ему жизнь. Даже передумал бросить курить», — утверждает родственник жильца пострадавшего дома. Ранее URA.RU писало о том, что взрыв в жилом доме Нижневартовска оставил подростка сиротой — его мать погибла. Знакомая семьи рассказала корреспонденту агентства на условиях анонимности, что родители одноклассников открыли сбор средств в поддержку мальчика. Взрыв газа в пятиэтажке на улице Мира в Нижневартовске произошел вечером 4 декабря. Погибло шесть человек, пострадало пятнадцать, еще семеро числятся без вести пропавшими. Спасатели разбирают завалы, по предварительным данным, на это уйдет три дня.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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