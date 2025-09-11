Гендиректор СПОПАТ в Сургуте уходит в отставку

Генеральный директор автотранспортного предприятия «СПОПАТ» в Сургуте Александр Попов написал заявление об увольнении. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте.
«Он дорабатывает до конца недели и уезжает из Сургута. Решение связано с семейными обстоятельствами. Попов — профессиональный транспортник, и претензий к его работе у мэрии не было. Временно руководство предприятием возьмет один из заместителей», — рассказал собеседник агентства.
«СПОПАТ» — крупнейший муниципальный перевозчик Сургута. Предприятие обслуживает десятки маршрутов и обеспечивает значительную часть пассажирских перевозок в городе.
В мэрию Сургута направлен запрос. Ответа на момент публикации не поступило.
Ранее URA.RU писало, что Попов возглавил предприятие в 2024 году. До переезда в ХМАО он руководил Центром городской мобильности Южно-Сахалинска. Чиновник провел там масштабную реформу автобусных перевозок.
