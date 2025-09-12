Делегация ХМАО во главе с губернатором изучает в Москве новые подходы к росту демографии

Губернатор ХМАО Кухарук возглавил делегацию на форуме социальных инноваций
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Губернатор ХМАО Кухарук возглавил делегацию на форуме социальных инноваций в Москве
Губернатор ХМАО Кухарук возглавил делегацию на форуме социальных инноваций в Москве Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук возглавил делегацию региона на VI форуме социальных инноваций в Москве. Ключевой темой форума стали новые демографические модели для устойчивого развития регионов. Об этом сообщает официальный телеграм-канал окружного правительства «Югра. Официально».

«Это площадка не только для обмена лучшими практиками, но и возможность изучить передовые московские решения в здравоохранении и социальной защите для применения в нашем регионе», — заявил Кухарук на пленарном заседании с участием Валентины Матвиенко и Сергея Собянина. Форум социальных инноваций проводится с 2015 года и является одной из ключевых федеральных площадок для обсуждения социальной политики.

В составе делегации — руководители профильных департаментов, медики и представители социальной сферы. Здесь встречаются руководители федеральных и региональных органов власти, эксперты, представители бизнеса, науки и общественных организаций.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук возглавил делегацию региона на VI форуме социальных инноваций в Москве. Ключевой темой форума стали новые демографические модели для устойчивого развития регионов. Об этом сообщает официальный телеграм-канал окружного правительства «Югра. Официально». «Это площадка не только для обмена лучшими практиками, но и возможность изучить передовые московские решения в здравоохранении и социальной защите для применения в нашем регионе», — заявил Кухарук на пленарном заседании с участием Валентины Матвиенко и Сергея Собянина. Форум социальных инноваций проводится с 2015 года и является одной из ключевых федеральных площадок для обсуждения социальной политики. В составе делегации — руководители профильных департаментов, медики и представители социальной сферы. Здесь встречаются руководители федеральных и региональных органов власти, эксперты, представители бизнеса, науки и общественных организаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...