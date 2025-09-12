Делегация ХМАО во главе с губернатором изучает в Москве новые подходы к росту демографии

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук возглавил делегацию региона на VI форуме социальных инноваций в Москве. Ключевой темой форума стали новые демографические модели для устойчивого развития регионов. Об этом сообщает официальный телеграм-канал окружного правительства «Югра. Официально».
«Это площадка не только для обмена лучшими практиками, но и возможность изучить передовые московские решения в здравоохранении и социальной защите для применения в нашем регионе», — заявил Кухарук на пленарном заседании с участием Валентины Матвиенко и Сергея Собянина. Форум социальных инноваций проводится с 2015 года и является одной из ключевых федеральных площадок для обсуждения социальной политики.
В составе делегации — руководители профильных департаментов, медики и представители социальной сферы. Здесь встречаются руководители федеральных и региональных органов власти, эксперты, представители бизнеса, науки и общественных организаций.
