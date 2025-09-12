Росстандарт нашел заправку «Сургутнефтегаза», которая не доливала бензин

На заправке «Сургутнефтегаза» (компания зарегистрирована в ХМАО) нашли топливораздаточную колонку, которая наливает топливо меньше необходимого. Нарушение обнаружили на автозаправочной станции №53 ООО «Калининграднефтепродукт» — дочернего общества СНГ, указано в результатах проверки Росстандарта.
«Колонка топливораздаточная не соответствует обязательным метрологическим требованиям к пределу допускаемой основной погрешности при отпуске минимальной дозы топлива (превышает ±0,5%)», — говорится в предостережении ведомства, с которым ознакомилось URA.RU. Это значит, что при заправке полного бака водитель может недополучить до полулитра бензина.
Неисправную колонку обнаружили на АЗС в городе Советск Калининградской области. Проверку проводило ЦМТУ Росстандарта в рамках федерального государственного метрологического контроля. Инспекторы зафиксировали нарушение и вынесли компании официальное предостережение.
Агентство URA.RU направило запросы в ООО «Калининграднефтепродукт». На момент публикации новости ответ не поступил.
