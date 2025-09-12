Росстандарт нашел заправку «Сургутнефтегаза», которая не доливала бензин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На АЗС «Сургутнефтегаза» не доливали бензин
На АЗС «Сургутнефтегаза» не доливали бензин Фото:

На заправке «Сургутнефтегаза» (компания зарегистрирована в ХМАО) нашли топливораздаточную колонку, которая наливает топливо меньше необходимого. Нарушение обнаружили на автозаправочной станции №53 ООО «Калининграднефтепродукт» — дочернего общества СНГ, указано в результатах проверки Росстандарта.

«Колонка топливораздаточная не соответствует обязательным метрологическим требованиям к пределу допускаемой основной погрешности при отпуске минимальной дозы топлива (превышает ±0,5%)», — говорится в предостережении ведомства, с которым ознакомилось URA.RU. Это значит, что при заправке полного бака водитель может недополучить до полулитра бензина.

Неисправную колонку обнаружили на АЗС в городе Советск Калининградской области. Проверку проводило ЦМТУ Росстандарта в рамках федерального государственного метрологического контроля. Инспекторы зафиксировали нарушение и вынесли компании официальное предостережение.

Агентство URA.RU направило запросы в ООО «Калининграднефтепродукт». На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продают нефтебазу с АЗС по цене квартиры. Начальная цена составляет 6,5 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На заправке «Сургутнефтегаза» (компания зарегистрирована в ХМАО) нашли топливораздаточную колонку, которая наливает топливо меньше необходимого. Нарушение обнаружили на автозаправочной станции №53 ООО «Калининграднефтепродукт» — дочернего общества СНГ, указано в результатах проверки Росстандарта. «Колонка топливораздаточная не соответствует обязательным метрологическим требованиям к пределу допускаемой основной погрешности при отпуске минимальной дозы топлива (превышает ±0,5%)», — говорится в предостережении ведомства, с которым ознакомилось URA.RU. Это значит, что при заправке полного бака водитель может недополучить до полулитра бензина. Неисправную колонку обнаружили на АЗС в городе Советск Калининградской области. Проверку проводило ЦМТУ Росстандарта в рамках федерального государственного метрологического контроля. Инспекторы зафиксировали нарушение и вынесли компании официальное предостережение. Агентство URA.RU направило запросы в ООО «Калининграднефтепродукт». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продают нефтебазу с АЗС по цене квартиры. Начальная цена составляет 6,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...