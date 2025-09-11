11 сентября 2025

Заключенному из ХМАО заплатят за отсутствие телевизора и горячей воды в СИЗО

СИЗО в ХМАО заплатит осужденному компенсацию за ненадлежащие условия
СИЗО в ХМАО заплатит осужденному компенсацию за ненадлежащие условия

Администрация следственного изолятора в Нижневартовске заплатит осужденному компенсацию за ненадлежащие условия содержания. Соответствующее решение вынес городской суд. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».

«Среди выявленных нарушений: несоблюдение нормы санитарной площади на одного человека в камере; дефицит спальных мест; нарушение периодичности санитарной обработки и смены белья. А также отсутствие радиовещания и телевизора; отсутствие двери, изолирующей санузел; отсутствие горячей водопроводной воды», — говорится в сообщении.

Суд частично удовлетворив иск заключенного. За нарушения условий содержания ему назначена компенсация в размере четырех тыс. рублей.

