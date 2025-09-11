11 сентября 2025

В ХМАО спасатели тушат мощный пожар на производственной базе. Видео

В Излучинске горит здание в промзоне
В Излучинске горит здание в промзоне Фото:

Сильный пожар произошел на производственной базе в промзоне Излучинска (Нижневартовский район). Огонь охватил здание, расположенное рядом с ГИБДД. На месте работают пожарно-спасательные подразделения и полиция. Об этом сообщила администрация Нижневартовского района.

«Горит бокс на производственной базе, расположенной в промзоне. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, сотрудники МОМВД России по Нижневартовскому району», — уточнили в районной администрации. В пресс-службе МЧС по ХМАО пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Информации о пострадавших пока не поступало. Источник агентства в силовых структурах сообщает, что зданию ГИБДД ничего не угрожает.

