Сильный пожар произошел на производственной базе в промзоне Излучинска (Нижневартовский район). Огонь охватил здание, расположенное рядом с ГИБДД. На месте работают пожарно-спасательные подразделения и полиция. Об этом сообщила администрация Нижневартовского района.
«Горит бокс на производственной базе, расположенной в промзоне. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, сотрудники МОМВД России по Нижневартовскому району», — уточнили в районной администрации. В пресс-службе МЧС по ХМАО пообещали прокомментировать ситуацию позже.
Информации о пострадавших пока не поступало. Источник агентства в силовых структурах сообщает, что зданию ГИБДД ничего не угрожает.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!