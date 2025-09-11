В ХМАО завершается подготовка к строительству новой набережной в Сургуте

В Сургуте (ХМАО) закуплено 80% материалов для строительства новой набережной в районе будущего научно-технологического центра за ТРЦ «Сургут Сити Мол». Об этом сообщили в telegram-канале «Сургут События Новости».
«На сегодняшний день для строительства новой набережной в районе будущего научно-технологического центра за ТРЦ „Сургут Сити Молл“ закупили 80% необходимых материалов. В их числе ? щебень, труба, анкерные тяги, гранит и песок», — написано в сообщении.
Игорь Бурученко, руководитель проекта, отметил, что основные свайные работы завершены. Идут работы по устройству армокаркасов и бетонированию. Оставшиеся материалы, включая декоративные элементы и озеленение, планируют завезти до конца сентября.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте новая набережная протоки Кривуля в рамках строительства Научно-технологического центра (НТЦ) готова на 70%. Длина набережной составит 1560 метров, ширина — 6 метров, а протяженность прогулочных зон превысит три тысячи метров.
