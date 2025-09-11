11 сентября 2025

В ХМАО завершается подготовка к строительству новой набережной в Сургуте

Протяженность набережной составит 1,56 километров
Протяженность набережной составит 1,56 километров

В Сургуте (ХМАО) закуплено 80% материалов для строительства новой набережной в районе будущего научно-технологического центра за ТРЦ «Сургут Сити Мол». Об этом сообщили в telegram-канале «Сургут События Новости».

«На сегодняшний день для строительства новой набережной в районе будущего научно-технологического центра за ТРЦ „Сургут Сити Молл“ закупили 80% необходимых материалов. В их числе ? щебень, труба, анкерные тяги, гранит и песок», — написано в сообщении.

Игорь Бурученко, руководитель проекта, отметил, что основные свайные работы завершены. Идут работы по устройству армокаркасов и бетонированию. Оставшиеся материалы, включая декоративные элементы и озеленение, планируют завезти до конца сентября.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте новая набережная протоки Кривуля в рамках строительства Научно-технологического центра (НТЦ) готова на 70%. Длина набережной составит 1560 метров, ширина — 6 метров, а протяженность прогулочных зон превысит три тысячи метров.

