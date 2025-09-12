В ХМАО безработные и декретницы могут бесплатно получить востребованную профессию

Жители Югры могут бесплатно отучиться на программиста, швею, медсестру или водителя. URA.RU выяснило, на каких условиях безработные могут получить новое образование и по каким профессиям.
«Жители ХМАО, находящиеся в поиске работы или желающие сменить сферу деятельности, повысить квалификацию, могут получить образование бесплатно. Участвовать в программе могут безработные, предпенсионеры, граждане старше 50 лет, молодежь до 35 лет, инвалиды, участники СВО и члены их семей, а также женщины с детьми дошкольного возраста», — рассказали URA.RU в региональном департаменте труда и занятости населения.
Среди предлагаемых профессий — разработчик, программист, швея, медицинская сестра, водитель и другие. Перечень формируется с учетом потребностей работодателей региона, уточнили в ведомстве.
Перед началом обучения претендент обязан пройти профориентацию для оценки текущих компетенций и выбора подходящих курсов. По итогам формируется заключение с рекомендациями. Возможна ситуация, когда желание стать, например, аналитиком данных не совпадёт с возможностями кандидата.
Одно из основных условий участия в программе — заключение договора с работодателем. Документ гарантирует трудоустройство после успешного завершения учебы. Продолжительность курсов — от 72 до 256 часов, это несколько дней или месяцев в зависимости от сложности предметов.
Большинство образовательных программ можно пройти онлайн. Если потребуется обучение в другом городе, полагается компенсация проезда, суточных и аренды жилья. Пройти курсы можно лишь один раз.
