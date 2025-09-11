Прокуратура ХМАО передала суд дело на мошенников, укравших 1,5 миллиона рублей

В Кондинском районе под суд пойдут мошенники, укравшие у пенсионеров 1,5 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры округа.
«В ходе расследования уголовного дела потерпевшим частично возмещён ущерб в сумме свыше 400 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Кондинский районный суд для рассмотрения по существу», — сообщили в ведомстве.
Силовики установили троих местных жителей, которые звонили пожилым людям и утверждали, что их родственники якобы стали виновниками ДТП. Чтобы «избежать ответственности», мошенники требовали передать деньги через курьера. Всего они похитили у пенсионеров 1,5 миллиона рублей. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
