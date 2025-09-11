Здания правительственных структур ХМАО одолели крысы

Департамент недропользования ХМАО одолели крысы. От грызунов и насекомых также страдает еще одно структурное подразделение правительства Югры — окружной Гостехнадзор. Ведомства готовы заплатить 185 тысяч рублей за избавление от напасти.
«Места обработки, площадь: департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО, Ханты-Мансийск, Дунина-Горкавича, 1 — 366,1 кв.м. Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники ХМАО, Ханты-Мансийск, Посадская, 3 — 608,5 кв.м.», — указано в документации к закупке на портале ЕИС.
Оба здания стоят обособленно от югорского Белого дома и расположены недалеко от лесного массива. Депнедра соседствует со старыми деревянными двухэтажками, которые планируют со временем сносить. Ведомства готовы заплатить 185 тысяч рублей за избавление от проблемы. Перед изгнанием нежелательных «жильцов» правительственных зданий сотрудников должны опросить на предмет наличия нор, погрызов и помета.
Победитель закупки втрое сбил цену контракта — со 185 тысяч рублей до 55. Его данные на площадке ЕИС пока не отображаются.
При этом, по условиям закупки, травить грызунов планируется раз в месяц до конца 2026 года. Дезинсекцию проведут в декабре 2025 года, а также в марте, июне и сентябре 2026-го. Эксперты, опрошенные URA.RU считают, что такая частота может негативно сказаться на здоровье чиновников, работающих в зданиях с крысиной отравой. «Я считаю, что так часто проводить дератизацию нет необходимости, и это может быть опасно для работающих в зданиях людей. Что же касается цены закупки, то, в целом, себестоимость препаратов невысока, порядка двух-трех тысяч рублей. Основные затраты — это оплата работникам и амортизация аппаратуры», — прокомментировал специалист по истреблению вредителей Алексей Лбов.
