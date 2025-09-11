В ХМАО создали женский клуб для поддержки жен и матерей участников СВО

В Нягани (ХМАО) в центре социального обслуживания «Родник» начал работу женский клуб «Берегиня». Он создан для психологической поддержки жен и матерей участников СВО. Об этом сообщили в telegram-канале «Администрация Нягани».
«В Центре социального обслуживания населения „Родник“ состоялась встреча участников женского клуба „Берегиня“ с психологом Аленой Мужевой. Этот клуб, созданный в 2025 году по инициативе местной общественной организации „Опора“, зародился как ответ на необходимость оказания поддержки для женщин, чьи мужья и сыновья участвуют в специальной военной операции», — пишут в посте.
Проект-победитель гранта главы города объединил 20 женщин. Они смогут пройти цикл встреч с психологом, кулинарных мастер-классов и фотосессий с визажистами и парикмахерами.
Ранее URA.RU сообщало, что в Югре стартовал набор на новый поток курса «СВОй бизнес» для участников спецоперации. Ветеранов научат открывать и развивать собственное дело, а также окажут психологическую поддержку.
