В Нижневартовске подросток остался сиротой после взрыва газа в жилом доме

Взрыв в жилом доме Нижневартовска (ХМАО) оставил подростка сиротой — его мать погибла. Знакомая семьи рассказала URA.RU на условиях анонимности, что родители одноклассников открыли сбор средств в поддержку мальчика.
«Мальчик был в квартире с мамой, когда произошел взрыв. Говорит, она вернулась в комнату, что-то ей там понадобилось. И оказалась близко к эпицентру. Когда в сети появилось сообщение, что она погибла, мы все были в шоке. Мальчика забрала переночевать к себе коллега матери. Сейчас родители одноклассников собирают деньги, чтобы помочь ему. Маму не вернешь, но и без средств оставлять ребенка нельзя», — рассказала знакомая семьи.
Квартира, в которой проживали подросток и его мать, была ипотечной, поэтому друзья семьи теперь переживают, чтобы мальчик не остался без жилья. С его отцом, по словам собеседницы агентства, погибшая давно не поддерживала отношения. Сейчас мальчик находится у дяди. В управлении жилищной политики Нижневартовска корреспонденту URA.RU сообщили, что вопрос должен решаться в индивидуальном порядке, и предложили родственникам погибшей связаться с мэрией города. Журналист передал им все необходимые контакты.
Ранее URA.RU писало о родственниках пропавших без вести при взрыве газа в пятиэтажке Нижневартовска. Они ищут близких почти сутки.
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