В Нижневартовске подросток остался сиротой после взрыва газа в жилом доме

05 декабря 2022 в 17:28 Размер текста - 17 +

Подросток потерял маму и жилье из-за взрыва в жилом доме Нижневартовска Елена Антипина © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ Взрыв в жилом доме Нижневартовска (ХМАО) оставил подростка сиротой — его мать погибла. Знакомая семьи рассказала URA.RU на условиях анонимности, что родители одноклассников открыли сбор средств в поддержку мальчика. «Мальчик был в квартире с мамой, когда произошел взрыв. Говорит, она вернулась в комнату, что-то ей там понадобилось. И оказалась близко к эпицентру. Когда в сети появилось сообщение, что она погибла, мы все были в шоке. Мальчика забрала переночевать к себе коллега матери. Сейчас родители одноклассников собирают деньги, чтобы помочь ему. Маму не вернешь, но и без средств оставлять ребенка нельзя», — рассказала знакомая семьи. Квартира, в которой проживали подросток и его мать, была ипотечной, поэтому друзья семьи теперь переживают, чтобы мальчик не остался без жилья. С его отцом, по словам собеседницы агентства, погибшая давно не поддерживала отношения. Сейчас мальчик находится у дяди. В управлении жилищной политики Нижневартовска корреспонденту URA.RU сообщили, что вопрос должен решаться в индивидуальном порядке, и предложили родственникам погибшей связаться с мэрией города. Журналист передал им все необходимые контакты. Ранее URA.RU писало о родственниках пропавших без вести при взрыве газа в пятиэтажке Нижневартовска. Они ищут близких почти сутки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Взрыв в жилом доме Нижневартовска (ХМАО) оставил подростка сиротой — его мать погибла. Знакомая семьи рассказала URA.RU на условиях анонимности, что родители одноклассников открыли сбор средств в поддержку мальчика. «Мальчик был в квартире с мамой, когда произошел взрыв. Говорит, она вернулась в комнату, что-то ей там понадобилось. И оказалась близко к эпицентру. Когда в сети появилось сообщение, что она погибла, мы все были в шоке. Мальчика забрала переночевать к себе коллега матери. Сейчас родители одноклассников собирают деньги, чтобы помочь ему. Маму не вернешь, но и без средств оставлять ребенка нельзя», — рассказала знакомая семьи. Квартира, в которой проживали подросток и его мать, была ипотечной, поэтому друзья семьи теперь переживают, чтобы мальчик не остался без жилья. С его отцом, по словам собеседницы агентства, погибшая давно не поддерживала отношения. Сейчас мальчик находится у дяди. В управлении жилищной политики Нижневартовска корреспонденту URA.RU сообщили, что вопрос должен решаться в индивидуальном порядке, и предложили родственникам погибшей связаться с мэрией города. Журналист передал им все необходимые контакты. Ранее URA.RU писало о родственниках пропавших без вести при взрыве газа в пятиэтажке Нижневартовска. Они ищут близких почти сутки.