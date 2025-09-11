Жителя ХМАО арестовали после обвинения в педофилии

54-летний житель Радужного заключен под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера против несовершеннолетней девочки 2011 года рождения. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».
«По версии следствия, 7 сентября 2025 года обвиняемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки 2011 года рождения», — указывается в сообщении. Из-за тяжести преступления и возможного давления на свидетелей на время следствия обвиняемого поместили под стражу до 7 ноября.
Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера. А также в незаконном проникновении в жилище. За это ему грозит срок до 15 лет лишения свободы.
