11 сентября 2025

Поездки на Алтай из ХМАО резко подешевели

Жители ХМАо могут неделю отдохнуть на Алтае за 46 тысяч рублей
Лидером бюджетного отдыха для жителей Югры этой осенью стала Республика Алтай. Недельный отдых на двоих вместе с авиаперелётом обойдется в 46 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики сервиса Tutu.

«Лидер бюджетного отдыха для жителей ХМАО этой осенью — Республика Алтай. Недельный отдых на двоих вместе с авиаперелётом обойдется в 46 тысяч рублей. В октябре туристов ждут треки по горе Белухе и Телецкому озеру, сплав на рафтах по Катуни, шаманские святыни и плато Укок», — пояснил агентству заместитель директора по развитию авиарынка Tutu Артем Кузьмин.

На Алтае туристам из ХМАО рекомендуют не только активный отдых. Здесь можно попробовать местные блюда — мясо марала, дикую утку, хариуса из Телецкого озера, а также алтайские травяные сборы с мёдом и кедровыми орешками.

В целом в разгар осени парам из Югры можно отправиться и в другие путешествия по России, потратив меньше 100 тысяч рублей. В эту сумму уместится недельный отдых в Татарстане, во Владимирской и Ростовской областях, Санкт-Петербурге, а также в Краснодарском и Камчатском краях.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО для детей и родителей на осенние каникулы готовят как короткие поездки по округу, так и туры в другие регионы. Стоимость одного дня тура начинается от 10 тысяч рублей на ребенка

