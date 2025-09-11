Поездки на Алтай из ХМАО резко подешевели

Лидером бюджетного отдыха для жителей Югры этой осенью стала Республика Алтай. Недельный отдых на двоих вместе с авиаперелётом обойдется в 46 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики сервиса Tutu.
«Лидер бюджетного отдыха для жителей ХМАО этой осенью — Республика Алтай. Недельный отдых на двоих вместе с авиаперелётом обойдется в 46 тысяч рублей. В октябре туристов ждут треки по горе Белухе и Телецкому озеру, сплав на рафтах по Катуни, шаманские святыни и плато Укок», — пояснил агентству заместитель директора по развитию авиарынка Tutu Артем Кузьмин.
На Алтае туристам из ХМАО рекомендуют не только активный отдых. Здесь можно попробовать местные блюда — мясо марала, дикую утку, хариуса из Телецкого озера, а также алтайские травяные сборы с мёдом и кедровыми орешками.
В целом в разгар осени парам из Югры можно отправиться и в другие путешествия по России, потратив меньше 100 тысяч рублей. В эту сумму уместится недельный отдых в Татарстане, во Владимирской и Ростовской областях, Санкт-Петербурге, а также в Краснодарском и Камчатском краях.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО для детей и родителей на осенние каникулы готовят как короткие поездки по округу, так и туры в другие регионы. Стоимость одного дня тура начинается от 10 тысяч рублей на ребенка.
