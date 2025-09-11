11 сентября 2025

Избирком ХМАО доложил о полной готовности к выборам 14 сентября

Избирательные комиссии ХМАО завершили подготовку к единому дню голосования
Избирком ХМАО завершил подготовку к единому дню голосования
Избирательные комиссии ХМАО завершили подготовку к единому дню голосования, который пройдет в воскресенье, 14 сентября. В округе откроются 104 избирательных участка, где более 128 тысяч жителей смогут проголосовать за кандидатов в депутаты и главы поселений. Об этом сообщила пресс-служба окружного избиркома.

«Каждый бюллетень избирателя, проголосовавшего досрочно, хранится в опечатанном конверте под охраной полиции с видеонаблюдением. Утром 14 сентября в присутствии наблюдателей конверты будут вскрыты, а бюллетени опущены в стационарные ящики», — пояснили в избиркоме.

В ходе 13 избирательных кампаний планируется заместить 91 мандат депутатов и 7 мандатов глав муниципальных образований. Процесс голосования обеспечат 946 членов участковых комиссий, а за его прозрачностью будут следить 642 наблюдателя.

