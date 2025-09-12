Участковые из ХМАО вспомнили самые курьезные случаи в работе

В ХМАО участковый помог жителю найти велосипед, который он сам потерял
Участковые Югры поделились курьезными случаями из своей практики
Участковые Югры поделились курьезными случаями из своей практики

Участковым полицейским в Югре нередко приходится сталкиваться с неожиданными ситуациями. В анкетах номинантов всероссийского конкурса «Народный участковый» они рассказали о самых необычных эпизодах своей службы.

Истерика из-за мелодрамы

Участковая из Лангепаса Ксения Задорожная вспомнила, как во время обхода услышала в подъезде плач женщины. «Дверь квартиры открыла жительница, которая пояснила, что расплакалась во время просмотра фильма. Женщина уверила, что помощь ей не нужна, и поблагодарила полицейских за готовность прийти на помощь», — написала Задорожная в своей анкете.

Несостоявшаяся кража велосипеда

Участковому из Ханты-Мансийска Виктору Белову сообщили о краже велосипеда. Мужчина уехал за продуктами, а домой вернулся без транспорта. «В итоге выяснилось, что заявитель сам оставил велосипед у магазина и забыл о нём. Велосипед нашли там же на следующий день», — рассказал полицейский.

Мальчик, который боялся родителей

Участковый из Когалыма Вадим Клепиков искал мальчика, которого объявили пропавшим. «Ребёнка нашли на горке — он не хотел возвращаться домой без санок, которые застряли в ветках. Боялся, что родители не выпустят его гулять», — сообщил Клепиков. Мальчика и санки вернули законным представителям, проведя профилактическую беседу.

Ранее URA.RU писало, что участковым в Югре приходилось бороться даже с «нечистью». В одном случае заявитель уверял, что в доме обитают злые духи, в другом полицейскому пришлось «выпроводить» из квартиры пенсионерки черта.

