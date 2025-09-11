11 сентября 2025

В Сургуте назначили нового гендиректора СПОПАТ

Сергей Цветков назначен гендиректором «СПОПАТа»
Новым гендиректором «СПОПАТ» назначен Сергей Цветков
Новым гендиректором «СПОПАТ» назначен Сергей Цветков Фото:

С 15 сентября обязанности генерального директора сургутского автотранспортного предприятия «СПОПАТ» будет исполнять Сергей Цветков. Информацию о его назначении URA.RU подтвердили в пресс-службе администрации города.

«С 15 сентября генеральным директором АО „СПОПАТ“ назначен Сергей Цветков», — уточнили в мэрии. До назначения Цветков занимал должность заместителя директора по корпоративной работе.

Ранее URA.RU писало об отставке предыдущего руководителя Александра Попова. Он сложил полномочия в связи с семейными обстоятельствами.

Ссылки по теме
