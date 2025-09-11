В Сургуте назначили нового гендиректора СПОПАТ

Новым гендиректором «СПОПАТ» назначен Сергей Цветков
С 15 сентября обязанности генерального директора сургутского автотранспортного предприятия «СПОПАТ» будет исполнять Сергей Цветков. Информацию о его назначении URA.RU подтвердили в пресс-службе администрации города.
«С 15 сентября генеральным директором АО „СПОПАТ“ назначен Сергей Цветков», — уточнили в мэрии. До назначения Цветков занимал должность заместителя директора по корпоративной работе.
Ранее URA.RU писало об отставке предыдущего руководителя Александра Попова. Он сложил полномочия в связи с семейными обстоятельствами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!