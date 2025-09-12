В Ханты-Мансийске подешевели однокомнатные квартиры

В Ханты-Мансийске за месяц упала стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке. К началу осени в среднем квадратный метр подешевел до 136,2 тысяч рублей, сообщают риелторы «Этажей».
«Удельная цена однокомнатных квартир оказалась на уровне 136 207 рублей за один квадратный метр», — говорится в исследовании. По сравнению с прошлым месяц стоимость снизилась на 0,55%.
Двухкомнатные квартиры, которые более популярны на рынке (их доля около 40% против 36% — у однушек), наоборот выросли в цене. Квадрат в сегменте за аналогичный период подорожал на 0,88% до 127,7 тысяч рублей.
«Трехкомнатные квартиры имели удельную цену 115 290 рублей за квадратный метр», — уточняют риелторы. Такая недвижимость тоже выросла в цене примерно на полпроцента.
Ранее URA.RU рассказывало, что чаще всего жители ХМАО продают двухкомнатные квартиры. По словам риелторов, двушки были наиболее ликвидным вариантом из-за цены.
