В Ханты-Мансийске подешевели однокомнатные квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Однушки упали в цене в Ханты-Мансийске
Однушки упали в цене в Ханты-Мансийске Фото:

В Ханты-Мансийске за месяц упала стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке. К началу осени в среднем квадратный метр подешевел до 136,2 тысяч рублей, сообщают риелторы «Этажей».

«Удельная цена однокомнатных квартир оказалась на уровне 136 207 рублей за один квадратный метр», — говорится в исследовании. По сравнению с прошлым месяц стоимость снизилась на 0,55%.

Двухкомнатные квартиры, которые более популярны на рынке (их доля около 40% против 36% — у однушек), наоборот выросли в цене. Квадрат в сегменте за аналогичный период подорожал на 0,88% до 127,7 тысяч рублей.

«Трехкомнатные квартиры имели удельную цену 115 290 рублей за квадратный метр», — уточняют риелторы. Такая недвижимость тоже выросла в цене примерно на полпроцента.

Ранее URA.RU рассказывало, что чаще всего жители ХМАО продают двухкомнатные квартиры. По словам риелторов, двушки были наиболее ликвидным вариантом из-за цены.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийске за месяц упала стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке. К началу осени в среднем квадратный метр подешевел до 136,2 тысяч рублей, сообщают риелторы «Этажей». «Удельная цена однокомнатных квартир оказалась на уровне 136 207 рублей за один квадратный метр», — говорится в исследовании. По сравнению с прошлым месяц стоимость снизилась на 0,55%. Двухкомнатные квартиры, которые более популярны на рынке (их доля около 40% против 36% — у однушек), наоборот выросли в цене. Квадрат в сегменте за аналогичный период подорожал на 0,88% до 127,7 тысяч рублей. «Трехкомнатные квартиры имели удельную цену 115 290 рублей за квадратный метр», — уточняют риелторы. Такая недвижимость тоже выросла в цене примерно на полпроцента. Ранее URA.RU рассказывало, что чаще всего жители ХМАО продают двухкомнатные квартиры. По словам риелторов, двушки были наиболее ликвидным вариантом из-за цены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...