Спасатели локализовали пожар на промбазе в ХМАО

Крупный пожар площадью 3000 кв. метров на производственной базе в поселке Излучинск (Нижневартовский район) локализован. Текущая площадь возгорания составляет около 100 кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО и администрации Нижневартовского района.
«Возгорание произошло в боксе-ангаре на улице Автомобилистов. Угроза распространения огня на здание ОГИБДД полностью исключена. Два электросварщика, работавшие в помещении, эвакуированы без травм», — уточнили в районной администрации.
Пожар потушили силами 18 спасателей МЧС при поддержке шести единиц техники. На месте происшествия работает глава городского поселения Елена Папп. Причина возгорания устанавливается.
