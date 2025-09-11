11 сентября 2025

Спасатели локализовали пожар на промбазе в ХМАО

Спасатели локализовали пожар на производственной базе в Излучинске
Спасатели локализовали пожар на производственной базе в Излучинске Фото:

Крупный пожар площадью 3000 кв. метров на производственной базе в поселке Излучинск (Нижневартовский район) локализован. Текущая площадь возгорания составляет около 100 кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО и администрации Нижневартовского района.

«Возгорание произошло в боксе-ангаре на улице Автомобилистов. Угроза распространения огня на здание ОГИБДД полностью исключена. Два электросварщика, работавшие в помещении, эвакуированы без травм», — уточнили в районной администрации.

Пожар потушили силами 18 спасателей МЧС при поддержке шести единиц техники. На месте происшествия работает глава городского поселения Елена Папп. Причина возгорания устанавливается.

