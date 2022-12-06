Власти ХМАО пообещали не бросать подростка, оставшегося сиротой после взрыва газа в жилом доме

07 декабря 2022 в 12:05 Размер текста - 17 +

Квартира, в которой жила семья мальчика, разрушена, а сам он остался сиротой Елена Антипина © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ Судьбу подростка, чья мать погибла в результате обрушения жилого дома 6а по улице Мира в Нижневартовске, взяли на контроль власти округа и муниципалитета. Директор департамента соцразвития Югры Тереза Пономарева рассказала корреспонденту URA.RU, что округ окажет мальчику всю возможную помощь. «Мы будем, конечно же, сопровождать этого мальчика, помогать ему. Сейчас оформляется опека, опекуном будет его дядя, у которого сейчас находится ребенок. Также на оформлении находятся единовременные выплаты от округа и муниципалитета, которые получит мальчик», — прокомментировала Пономарева. Подросток жил вдвоем с мамой на Мира, 6а. Взрыв произошел в соседней квартире, и мама мальчика погибла. Квартира семьи была ипотечной, и власти округа пообещали оказать помощь и в этом вопросе. «Как только будут оформлены все документы по смерти мамы, будет выплачен миллион рублей», — добавила Пономарева. Ранее URA.RU писало, что подростку, который остался сиротой после взрыва в жилом доме Нижневартовска, помогают благотворители. Мальчику пообещали купить вещи и все самое необходимое — квартира, в которой он жил вместе с мамой, полностью разрушена. В пятиэтажном доме 6а на улице Мира в Нижневартовске вечером 4 декабря произошел взрыв газа. Погибли восемь человек, из них четверо — дети. 7 декабря объявлен в городе днем траура. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Судьбу подростка, чья мать погибла в результате обрушения жилого дома 6а по улице Мира в Нижневартовске, взяли на контроль власти округа и муниципалитета. Директор департамента соцразвития Югры Тереза Пономарева рассказала корреспонденту URA.RU, что округ окажет мальчику всю возможную помощь. «Мы будем, конечно же, сопровождать этого мальчика, помогать ему. Сейчас оформляется опека, опекуном будет его дядя, у которого сейчас находится ребенок. Также на оформлении находятся единовременные выплаты от округа и муниципалитета, которые получит мальчик», — прокомментировала Пономарева. Подросток жил вдвоем с мамой на Мира, 6а. Взрыв произошел в соседней квартире, и мама мальчика погибла. Квартира семьи была ипотечной, и власти округа пообещали оказать помощь и в этом вопросе. «Как только будут оформлены все документы по смерти мамы, будет выплачен миллион рублей», — добавила Пономарева. Ранее URA.RU писало, что подростку, который остался сиротой после взрыва в жилом доме Нижневартовска, помогают благотворители. Мальчику пообещали купить вещи и все самое необходимое — квартира, в которой он жил вместе с мамой, полностью разрушена. В пятиэтажном доме 6а на улице Мира в Нижневартовске вечером 4 декабря произошел взрыв газа. Погибли восемь человек, из них четверо — дети. 7 декабря объявлен в городе днем траура.