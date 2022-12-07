Тюменские депутаты планируют ввести новую льготу для мобилизованных

Мобилизованные и их семьи могут рассчитывать на бесплатную помощь юристов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Депутаты Тюменской областной думы планируют предоставить право бесплатной юридической помощи для мобилизованных земляков. Соответствующий законопроект опубликован на сайте регионального парламента.

«Право на получение юридической помощи бесплатно имеют граждане, призванные на военную службу по мобилизации, проживающие в Тюменской области», — говорится в документе. Льгота также распространяется на супругов, детей и родителей мобилизованных.

Законопроект внесен фракцией ЛДПР в комитет по госстроительству и местному самоуправлению Тюменской облдумы. Ожидается, что он будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний.