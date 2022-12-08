Челябинцев зовут служить на военную базу за границей

09 декабря 2022 в 15:44 Размер текста - 17 +

Челябинцев зовут на службу в 201 военную базу в Душанбе Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителям Челябинской области предлагают подписать контракт и отправиться на службу за пределы РФ, в 201 военную базу в Таджикистан. Согласно объявлению, опубликованному на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, один месяц службы будет засчитываться за три. «Открыт набор на военную службу по контракту в 201 ВБ в городе Душанбе Республики Таджикистан. На территории военного городка есть детсад, а также старшие дети военнослужащих учатся в средней общеобразовательной школе МО РФ в центре города», — говорится в объявлении. Помимо заработной платы в 60 тысяч рублей, подписавшие контракт получают целый ряд надбавок. К ним относятся: надбавка за выслугу лет, за особые условия службы, за личные достижения в спорте, за классную квалификацию. Чтобы пройти отбор, кандидатам на подписание контракта необходимо иметь годность по состоянию здоровья А, Б, хорошую физподготовки и отсутствие судимости. Успешные кандидаты получат все социальные гарантии, положенные военнослужащим. Также челябинцев зовут на службу в военную полицию в Северодвинск. Кандидаты должны подходить по возрасту, и иметь хорошую физическую подготовку.

Жителям Челябинской области предлагают подписать контракт и отправиться на службу за пределы РФ, в 201 военную базу в Таджикистан. Согласно объявлению, опубликованному на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, один месяц службы будет засчитываться за три. «Открыт набор на военную службу по контракту в 201 ВБ в городе Душанбе Республики Таджикистан. На территории военного городка есть детсад, а также старшие дети военнослужащих учатся в средней общеобразовательной школе МО РФ в центре города», — говорится в объявлении. Помимо заработной платы в 60 тысяч рублей, подписавшие контракт получают целый ряд надбавок. К ним относятся: надбавка за выслугу лет, за особые условия службы, за личные достижения в спорте, за классную квалификацию. Чтобы пройти отбор, кандидатам на подписание контракта необходимо иметь годность по состоянию здоровья А, Б, хорошую физподготовки и отсутствие судимости. Успешные кандидаты получат все социальные гарантии, положенные военнослужащим. Также челябинцев зовут на службу в военную полицию в Северодвинск. Кандидаты должны подходить по возрасту, и иметь хорошую физическую подготовку.