08 декабря 2022

Челябинцев приглашают служить инспекторами военной полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральная репетиция парада 9 мая Челябинск, военная полиция
Вступившие в ряды военной полиции получат ряд бонусов от службы Фото:

Жителей Челябинской области зовут служить по контракту на должности инспекторов военной полиции. Как говорится в объявлении, опубликованном на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, служба проходит в Северодвинске.

«Открыты вакансии в военную полицию в Северодвинске. Вакантные должности: инспектор и инспектор-водитель», — говорится в объявлении.

Кандидаты должны иметь гражданство РФ и хорошую физподготовку. Также они должны подходить по возрасту, набираются от 18 до 45 лет, и не иметь судимостей.

Прошедшие отбор и подписавшие контракт получают стабильную заработную плату от 40 тысяч рублей. К ней добавляется районный коэффициент в 40% и полярная надбавка в 80%. Также военнослужащие смогут получать надбавку за классность и за особые условия службы. А в конце года могут рассчитывать на премию.

Помимо хорошего денежного вознаграждения, сотрудники военной полиции получают все социальные льготы, положенные военнослужащим по контракту. Им предоставляют служебное жилье, ежегодный оплачиваемый отпуск, а также возможность приобретения жилья по военной ипотеке.

Ранее челябинских врачей приглашали служить в ЧВК «Вагнер». В компании обещают зарплату от 150 тысяч рублей. Врачи будут работать в госпиталях Донбасса.

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Жителей Челябинской области зовут служить по контракту на должности инспекторов военной полиции. Как говорится в объявлении, опубликованном на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, служба проходит в Северодвинске. «Открыты вакансии в военную полицию в Северодвинске. Вакантные должности: инспектор и инспектор-водитель», — говорится в объявлении. Кандидаты должны иметь гражданство РФ и хорошую физподготовку. Также они должны подходить по возрасту, набираются от 18 до 45 лет, и не иметь судимостей. Прошедшие отбор и подписавшие контракт получают стабильную заработную плату от 40 тысяч рублей. К ней добавляется районный коэффициент в 40% и полярная надбавка в 80%. Также военнослужащие смогут получать надбавку за классность и за особые условия службы. А в конце года могут рассчитывать на премию. Помимо хорошего денежного вознаграждения, сотрудники военной полиции получают все социальные льготы, положенные военнослужащим по контракту. Им предоставляют служебное жилье, ежегодный оплачиваемый отпуск, а также возможность приобретения жилья по военной ипотеке. Ранее челябинских врачей приглашали служить в ЧВК «Вагнер». В компании обещают зарплату от 150 тысяч рублей. Врачи будут работать в госпиталях Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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