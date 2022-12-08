Челябинцев приглашают служить инспекторами военной полиции

Вступившие в ряды военной полиции получат ряд бонусов от службы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителей Челябинской области зовут служить по контракту на должности инспекторов военной полиции. Как говорится в объявлении, опубликованном на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, служба проходит в Северодвинске.

«Открыты вакансии в военную полицию в Северодвинске. Вакантные должности: инспектор и инспектор-водитель», — говорится в объявлении.

Кандидаты должны иметь гражданство РФ и хорошую физподготовку. Также они должны подходить по возрасту, набираются от 18 до 45 лет, и не иметь судимостей.

Прошедшие отбор и подписавшие контракт получают стабильную заработную плату от 40 тысяч рублей. К ней добавляется районный коэффициент в 40% и полярная надбавка в 80%. Также военнослужащие смогут получать надбавку за классность и за особые условия службы. А в конце года могут рассчитывать на премию.

Помимо хорошего денежного вознаграждения, сотрудники военной полиции получают все социальные льготы, положенные военнослужащим по контракту. Им предоставляют служебное жилье, ежегодный оплачиваемый отпуск, а также возможность приобретения жилья по военной ипотеке.

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