08 декабря 2022

Тюменские фермеры терпят убытки на сельских ярмарках

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продовольственная ярмарка. Тюмень, торговля, ярмарка, мед, рынок
На фермерских ярмарках конкуренцию тюменцам часто составляют гости из Кургана и Челябинска Фото:

Участники сельскохозяйсвтенных ярмарок в Тюменской области не получают хорошие места для торговли и теряют прибыль. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал один из местных аграриев. Самые людные места получают «избранные» производители и гости из соседних регионов, уверен фермер.

«Мы везем свои продукты на машине, тратимся на дорогу. А приезжаем туда, где покупателей почти нет. Деньги небольшие, но из-за того, что место дают неудачное, даже их отбить не получается. Вроде бы, ярмарка должна нас поддержать, а получается, что работаем себе в убыток», — добавил собеседник в разговоре с URA.RU.

Очередная выставка состоится 10 декабря. Собеседник URA.RU сообщил, что участвовать в ней не собирается, потому что не хочет тратить свои деньги на бензин. Такого же мнения придерживаются еще несколько фермеров, добавил он.

Фермерские выставки проходят на городских площадках несколько раз в год. Так правительство региона поддерживает местных фермеров. Однако, для участия нередко приглашают челябинских и курганских дл. Мы направили запрос о том, как распределяются места на таких ярмарках, в департамент агропромышленного комплекса Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее агентство уже рассказывало о том, что мясные хозяйства в Армизонском районе близки к разорению из-за отсутствия государственной поддержки. А главная ярмарочная площадка Тюмени еще в 2021 году была признана убыточным активом местной администрации.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Все главные новости Тюменской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

Участники сельскохозяйсвтенных ярмарок в Тюменской области не получают хорошие места для торговли и теряют прибыль. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал один из местных аграриев. Самые людные места получают «избранные» производители и гости из соседних регионов, уверен фермер. «Мы везем свои продукты на машине, тратимся на дорогу. А приезжаем туда, где покупателей почти нет. Деньги небольшие, но из-за того, что место дают неудачное, даже их отбить не получается. Вроде бы, ярмарка должна нас поддержать, а получается, что работаем себе в убыток», — добавил собеседник в разговоре с URA.RU. Очередная выставка состоится 10 декабря. Собеседник URA.RU сообщил, что участвовать в ней не собирается, потому что не хочет тратить свои деньги на бензин. Такого же мнения придерживаются еще несколько фермеров, добавил он. Фермерские выставки проходят на городских площадках несколько раз в год. Так правительство региона поддерживает местных фермеров. Однако, для участия нередко приглашают челябинских и курганских дл. Мы направили запрос о том, как распределяются места на таких ярмарках, в департамент агропромышленного комплекса Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее агентство уже рассказывало о том, что мясные хозяйства в Армизонском районе близки к разорению из-за отсутствия государственной поддержки. А главная ярмарочная площадка Тюмени еще в 2021 году была признана убыточным активом местной администрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...