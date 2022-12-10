Глава Нижневартовска вмешался в решение проблем с ипотекой жителей дома, где взорвался газ

11 декабря 2022 в 12:00 Размер текста - 17 +

Кощенко сообщил, что каждая семья отрабатывается в индивидуальном порядке Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко озвучил мероприятия для урегулирования проблем с ипотекой жителей дома, где взорвался газ. Об этом мэр рассказал на свой личной странице в telegram-канале. «В администрации города назначен ответственный сотрудник за взаимодействие с банками и пострадавшими жильцами. Организовано взаимодействие с банками по принципу „не люди идут в банк, а банк идет к людям“. В банках также назначены ответственные лица за взаимодействие с пострадавшими по вопросам ипотеки, контакты всех пострадавших граждан переданы ответственным лицам банков для организации индивидуального консультирования и решения всех возникающих вопросов», — говорится в сообщении. Кощенко отметил, что всего 14 ипотечных квартир было в доме на Мира 6а. При необходимости, для решения вопросов с ипотекой будут подключены сотрудники юридического управления администрации города, добавил он. Ранее URA.RU сообщало, что омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова взяла на контроль ипотеку жильцов, пострадавших от взрыва газа. Она пообещала помочь жителям пятиэтажки разобраться с банками и страховыми компаниями по ипотечным кредитам.

Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко озвучил мероприятия для урегулирования проблем с ипотекой жителей дома, где взорвался газ. Об этом мэр рассказал на свой личной странице в telegram-канале. «В администрации города назначен ответственный сотрудник за взаимодействие с банками и пострадавшими жильцами. Организовано взаимодействие с банками по принципу „не люди идут в банк, а банк идет к людям“. В банках также назначены ответственные лица за взаимодействие с пострадавшими по вопросам ипотеки, контакты всех пострадавших граждан переданы ответственным лицам банков для организации индивидуального консультирования и решения всех возникающих вопросов», — говорится в сообщении. Кощенко отметил, что всего 14 ипотечных квартир было в доме на Мира 6а. При необходимости, для решения вопросов с ипотекой будут подключены сотрудники юридического управления администрации города, добавил он. Ранее URA.RU сообщало, что омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова взяла на контроль ипотеку жильцов, пострадавших от взрыва газа. Она пообещала помочь жителям пятиэтажки разобраться с банками и страховыми компаниями по ипотечным кредитам.