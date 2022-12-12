Глава Росгвардии ХМАО рассказал, как усилят охрану на Новый год

Росгвардия ХМАО проверит места проведения праздника на наличие взрывчатки

13 декабря 2022 в 14:44 Размер текста - 17 +

Росгвардия ХМАО готовится к усилению безопасности на Новый год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Росгвардия ХМАО готовится к обеспечению безопасности в новогодний период. Об этом рассказал начальник управления Росгвардии ХМАО Евгений Симаков во время прямого эфира, передает журналист URA.RU. «Перед началом праздничных мероприятий специалисты ОМОН будут проводить инженерно-технические обследования тех объектов, на которых будут происходить праздничные мероприятия с целью обнаружения взрывных устройств. В местах массового пребывания граждан будут выставляться посты правопорядка, а также будут приближены группы задержания к местам проведения праздников. Также управлением сформирован оперативный резерв, в случае изменения обстановки», — сказал Симаков. Ранее URA.RU писало, что по указу президента власти ХМАО усилили меры безопасности в регионе. Тогда заместитель директора департамента региональной безопасности Евгений Лейком отчитался о проведении учений и мероприятиях гражданской и территориальной обороны.

Росгвардия ХМАО готовится к обеспечению безопасности в новогодний период. Об этом рассказал начальник управления Росгвардии ХМАО Евгений Симаков во время прямого эфира, передает журналист URA.RU. «Перед началом праздничных мероприятий специалисты ОМОН будут проводить инженерно-технические обследования тех объектов, на которых будут происходить праздничные мероприятия с целью обнаружения взрывных устройств. В местах массового пребывания граждан будут выставляться посты правопорядка, а также будут приближены группы задержания к местам проведения праздников. Также управлением сформирован оперативный резерв, в случае изменения обстановки», — сказал Симаков. Ранее URA.RU писало, что по указу президента власти ХМАО усилили меры безопасности в регионе. Тогда заместитель директора департамента региональной безопасности Евгений Лейком отчитался о проведении учений и мероприятиях гражданской и территориальной обороны.