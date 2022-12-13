13 декабря 2022

Депутат Госдумы рассказал, как проведут Новый год участники СВО

Зампред комитета Госдумы по обороне: российские военные будут отмечать Новый год, несмотря на спецоперацию
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных. Тюмень , флаг рф, флаг россии, отправка мобилизованных, проводы мобилизованных
Большое количество еды и алкоголя мобилизованным ждать не стоит Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Участники спецоперации, вероятнее всего, будут отмечать Новый год. Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.

«Вероятно, в ночь с 31 декабря на 1 января 2023 года спецоперация все еще будет продолжаться. Однако, это не помешает бойцам отпраздновать Новый год», — отметил Швыткин в интервью для радио Sputnik.

Депутат предположил, что родственники военных обязательно пришлют им мандарины, сладости и необходимые вещи. Конечно, новогодний стол не будет ломиться от изобилия угощений, шумных концертов тоже можно не ждать, подчеркнул он, однако, что точно может быть, так это поздравления от сослуживцев, президента РФ Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и командиров, которые находятся на месте несения службы. При этом Дмитрий Швыткин подчеркнул, что российские военные не будут употреблять спиртные напитки во время празднования.

Ранее URA.RU сообщало, когда закончится спецоперация на Украине. Это может произойти тогда, когда Украина перестанет обстреливать своих граждан и признает их права.

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Участники спецоперации, вероятнее всего, будут отмечать Новый год. Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин. «Вероятно, в ночь с 31 декабря на 1 января 2023 года спецоперация все еще будет продолжаться. Однако, это не помешает бойцам отпраздновать Новый год», — отметил Швыткин в интервью для радио Sputnik. Депутат предположил, что родственники военных обязательно пришлют им мандарины, сладости и необходимые вещи. Конечно, новогодний стол не будет ломиться от изобилия угощений, шумных концертов тоже можно не ждать, подчеркнул он, однако, что точно может быть, так это поздравления от сослуживцев, президента РФ Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и командиров, которые находятся на месте несения службы. При этом Дмитрий Швыткин подчеркнул, что российские военные не будут употреблять спиртные напитки во время празднования. Ранее URA.RU сообщало, когда закончится спецоперация на Украине. Это может произойти тогда, когда Украина перестанет обстреливать своих граждан и признает их права.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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