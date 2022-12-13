13 декабря 2022

Екатеринбургские силовики устроили массовую чистку среди мигрантов. Фото

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Район Черный Мыс. Сургут, мигранты, проверка документов, рейд по нелегалам
Восьми мигрантам из числа проверенных грозит депортация на родину Фото:

Сотрудники полиции Екатеринбурга провели профилактическую операцию «Нелегал», в рамках которой проверили 234 мигранта. По итогам проверки 34 иностранца были доставлены в территориальные ОВД, восьми из них грозит депортация.

«Всего за время операции проверено 234 иностранных гражданина. В территориальный ОВД доставлены 34 мигранта для установления их личностей и проверки по базам учета», — сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Екатеринбургу.

По итогам мероприятий были составлены протоколы в отношении восьми задержанных. В дальнейшем будет решаться вопрос о депортации их за пределы страны.

Рейд прошел 13 декабря в районе Логопарка Кольцово. Сообщается, что в дальнейшем подобные рейды будут проведены и в других районах города.

В результате рейда были проверено 234 мигранта
Фото:

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Сотрудники полиции Екатеринбурга провели профилактическую операцию «Нелегал», в рамках которой проверили 234 мигранта. По итогам проверки 34 иностранца были доставлены в территориальные ОВД, восьми из них грозит депортация. «Всего за время операции проверено 234 иностранных гражданина. В территориальный ОВД доставлены 34 мигранта для установления их личностей и проверки по базам учета», — сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Екатеринбургу. По итогам мероприятий были составлены протоколы в отношении восьми задержанных. В дальнейшем будет решаться вопрос о депортации их за пределы страны. Рейд прошел 13 декабря в районе Логопарка Кольцово. Сообщается, что в дальнейшем подобные рейды будут проведены и в других районах города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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