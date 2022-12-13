Восьми мигрантам из числа проверенных грозит депортация на родину Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сотрудники полиции Екатеринбурга провели профилактическую операцию «Нелегал», в рамках которой проверили 234 мигранта. По итогам проверки 34 иностранца были доставлены в территориальные ОВД, восьми из них грозит депортация.

«Всего за время операции проверено 234 иностранных гражданина. В территориальный ОВД доставлены 34 мигранта для установления их личностей и проверки по базам учета», — сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Екатеринбургу.

По итогам мероприятий были составлены протоколы в отношении восьми задержанных. В дальнейшем будет решаться вопрос о депортации их за пределы страны.

Рейд прошел 13 декабря в районе Логопарка Кольцово. Сообщается, что в дальнейшем подобные рейды будут проведены и в других районах города.