Власти ЯНАО потратят дополнительные средства на строительство и зарплаты бюджетникам

15 декабря 2022 в 09:53 Размер текста - 17 +

На строительство и зарплаты власти выделили 32 млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ЯНАО в 2023 году направят дополнительные средства из бюджета округа в размере 32,1 млрд рублей на строительство жилья, зарплаты бюджетникам и ремонт дорог. Об этом сообщается на сайте окружного заксобрания. «Дополнительные средства будут направлены на улучшение жилищных условий граждан, оплату труда работников бюджетной сферы, строительство социальных объектов, дорожное хозяйство и благоустройство, развитие жилищно-коммунального комплекса. Также будут увеличены трансферты муниципальным образованиям», — сообщил председатель комитета по экономической политике Виктор Казарин. Объем дополнительных доходов составил 32,1 млрд рублей. В заксобрании также отметили, что общий объем доходов бюджета составил 328,9 млрд рублей, расходов — 326,1 млрд рублей. Муниципалитеты в следующем году дополнительно получат от Салехарда более семи млрд рублей. Депутаты добавили, что расходы по этой статье превысят 40,2 млрд рублей в 2023 году. Ранее URA.RU сообщало, что большая часть расходов из бюджета ЯНАО в 2023 году пойдет на социальную сферу. В округе приоритетным останется вопрос по развитию школ, детский садов, больниц и строительства жилья.

Власти ЯНАО в 2023 году направят дополнительные средства из бюджета округа в размере 32,1 млрд рублей на строительство жилья, зарплаты бюджетникам и ремонт дорог. Об этом сообщается на сайте окружного заксобрания. «Дополнительные средства будут направлены на улучшение жилищных условий граждан, оплату труда работников бюджетной сферы, строительство социальных объектов, дорожное хозяйство и благоустройство, развитие жилищно-коммунального комплекса. Также будут увеличены трансферты муниципальным образованиям», — сообщил председатель комитета по экономической политике Виктор Казарин. Объем дополнительных доходов составил 32,1 млрд рублей. В заксобрании также отметили, что общий объем доходов бюджета составил 328,9 млрд рублей, расходов — 326,1 млрд рублей. Муниципалитеты в следующем году дополнительно получат от Салехарда более семи млрд рублей. Депутаты добавили, что расходы по этой статье превысят 40,2 млрд рублей в 2023 году. Ранее URA.RU сообщало, что большая часть расходов из бюджета ЯНАО в 2023 году пойдет на социальную сферу. В округе приоритетным останется вопрос по развитию школ, детский садов, больниц и строительства жилья.