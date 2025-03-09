Маск: весь украинский фронт рухнет, если отключить Starlink

Весь украинский фронт рухнет, если отключить его от спутниковой системы связи Starlink. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск, которому принадлежит система.
«Моя система Starlink — это костяк украинской армии. Вся их передовая линия рухнет, если я ее отключу», — заявил Маск в соцсети Х. Он также призвал как можно скорее остановить боевые действия на Украине, которые приводят к многочисленным жертвам.
Ранее основательница Центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила, что Илон Маск может прекратить работу терминалов Starlink, которыми пользуются украинские военные. Он предупредила, что Маск может выдать это за технический сбой.
Отсутствие связи через Starlink затруднит работу разведывательных позиций, ПВО, мобильных огневых групп и операторов беспилотников, а также получение данных с видеонаблюдения и ретрансляторов. Большинство подразделений ВСУ зависит от Starlink, и его отключение приведет к потере основных коммуникационных линий, передает MK.RU.
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