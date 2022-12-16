Водитель одного из автомобилей погиб, выехав на встречную полосу Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В ГИБДД города Ирбит (Свердловская область) выясняют обсьоятельства столкновение двух автомобилей на 136 километре автодороги Камышлов—Ирбит-Туринск-Тавда, в котором погиб водитель. Об этом сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

«37-летний житель села Знаменское (Свердловская область), управляя автомашиной „Бриллианс“, допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с „Опелем“ под управлением 27-летней жительницы села Чусовляны (Свердловская область). В результате ДТП водитель „Бриллианс“ погиб до прибытия скорой помощи. Водитель автомобиля „Опель“ и два пассажира автомобиля „Бриллианс“ доставлены в ГБ Ирбита с различными травмами», — рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

ДТП произошло утром 17 декабря. К ликвидации последствий столкновения автомашин привлекались сотрудники МЧС.

Ранее URA.RU сообщало о гибели в ДТП водителя внедорожника. Происшествие произошло на автодороге Екатеринбург — Серов.