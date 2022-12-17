CNN: в Киеве обиделись на FIFA за отказ Зеленскому

18 декабря 2022 в 06:24 Размер текста - 17 +

Администрация президента Украины Владимира Зеленского раскритиковала решение FIFA за отказ показать обращение украинского лидера Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Офисе президента Украины Владимира Зеленского обиделись на решение Международной федерации футбола FIFA за отказ транслировать обращение украинского лидера перед ЧМ-2022. Об этом сообщает телеканал CNN. «Офис президента Украины критикует ФИФА за отказ показать видеообращение президента Владимира Зеленского на стадионе Lusail в Катаре перед финалом чемпионата мира», — пишет телеканал CNN . Там отмечено, что администрация президента Украины также заявила, что будет распространять видео независимо от мнения футбольной организации. Ранее стало известно, что FIFA отказались показать обращение Зеленского перед финалом ЧМ-2022, передает Life. В офисе украинского лидера были удивлены тем, что организация отказала украинскому лидеру. Видео, которое было записано на английском языке, должно было быть «призывом к миру», говорится в письменном заявлении офиса президента Украины, сообщал телеканал CNN.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского обиделись на решение Международной федерации футбола FIFA за отказ транслировать обращение украинского лидера перед ЧМ-2022. Об этом сообщает телеканал CNN. «Офис президента Украины критикует ФИФА за отказ показать видеообращение президента Владимира Зеленского на стадионе Lusail в Катаре перед финалом чемпионата мира», — пишет телеканал CNN. Там отмечено, что администрация президента Украины также заявила, что будет распространять видео независимо от мнения футбольной организации. Ранее стало известно, что FIFA отказались показать обращение Зеленского перед финалом ЧМ-2022, передает Life. В офисе украинского лидера были удивлены тем, что организация отказала украинскому лидеру. Видео, которое было записано на английском языке, должно было быть «призывом к миру», говорится в письменном заявлении офиса президента Украины, сообщал телеканал CNN.