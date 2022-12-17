Квартира занимает два высотных этажа (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Орджоникидзевском районе Перми сдают в аренду двухуровневую квартиру за 220 тысяч рублей в месяц. Эта информация размещена на сайте объявлений.

«Уникальное предложение для людей предпочитающих высокий уровень комфорта. Общая площадь — 241,1 кв. м. Пентхаус размещен на 25-26 этажах в монолитном доме бизнec-клacca», — указано в объявлении.

Владелец пояснил, что в квартире четыре комнаты и выполнен дизайнерский ремонт. На первом уровне расположены гостиная с дровяным камином, кухня со всей необходимой техникой фирмы Gaggenau, обеденная зона, спальная комната с гардеробной и собственным санузлом, кабинет и хозяйственная комната. На втором уровне располагаются еще одна спальня с душевой, гардеробная, зона для занятий спортом и небольшая терраса.

URA.RU писало ранее, что в Перми риелторы зафиксировали небольшой спад цен на недвижимость. Начали дешеветь квартиры на вторичном рынке. Эксперты, работающие в сфере, связали это с корректировкой цен после резкого роста весной. Пермякам также предлагали вместо квартир для сдачи покупать помещения в ТЦ.