Пермякам предлагают вместо квартир для сдачи покупать помещения в ТЦ

По словам продавцов, такое приобретение гораздо выгоднее Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Пермяки продают коммерческие помещение в торговом центре «Алмаз» в центре города. Объявление появилось на Avito.ru. Авторы объявления призывают пермяков, которые планируют приобрести квартиру для дальнейшей сдачи, рассмотреть лучше покупку коммерческого помещения.

«Кто ищет квартиру для сдачи в аренду, присмотритесь к этому варианту. Арендаторы в коммерческой недвижимости встают всерьез и надолго, в отличии от квартирантов, которые постоянно меняются и не платят вовремя. Знаю не понаслышке, в свое время продали квартиру и купили эту коммерческую недвижимость. Аренда выше в разы, платят вовремя», — пишет владелец помещения.

Приобрести предлагают торговое помещение на четвертом этаже, которое арендует пермский производитель детской одежды «Солнечный миф». Площадь — 32,8 квадратных метра. По словам продавца, помещение решили продать, потому что в семье вырос старший ребенок и ему нужно купить отдельную квартиру. За помещение магазина владельцы хотят получить три миллиона рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми продают продуктовый супермаркет вместе с продуктами за 12 миллионов рублей. Если покупать без продуктов и техники, цена составит 10 млн рублей.