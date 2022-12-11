Пермякам предлагают вместо квартир для сдачи покупать помещения в ТЦ

Пермяки продают коммерческие помещение в торговом центре «Алмаз» в центре города. Объявление появилось на Avito.ru. Авторы объявления призывают пермяков, которые планируют приобрести квартиру для дальнейшей сдачи, рассмотреть лучше покупку коммерческого помещения.
«Кто ищет квартиру для сдачи в аренду, присмотритесь к этому варианту. Арендаторы в коммерческой недвижимости встают всерьез и надолго, в отличии от квартирантов, которые постоянно меняются и не платят вовремя. Знаю не понаслышке, в свое время продали квартиру и купили эту коммерческую недвижимость. Аренда выше в разы, платят вовремя», — пишет владелец помещения.
Приобрести предлагают торговое помещение на четвертом этаже, которое арендует пермский производитель детской одежды «Солнечный миф». Площадь — 32,8 квадратных метра. По словам продавца, помещение решили продать, потому что в семье вырос старший ребенок и ему нужно купить отдельную квартиру. За помещение магазина владельцы хотят получить три миллиона рублей.
Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал Большая Пермь
Пермяки продают коммерческие помещение в торговом центре «Алмаз» в центре города. Объявление появилось на Avito.ru. Авторы объявления призывают пермяков, которые планируют приобрести квартиру для дальнейшей сдачи, рассмотреть лучше покупку коммерческого помещения. «Кто ищет квартиру для сдачи в аренду, присмотритесь к этому варианту. Арендаторы в коммерческой недвижимости встают всерьез и надолго, в отличии от квартирантов, которые постоянно меняются и не платят вовремя. Знаю не понаслышке, в свое время продали квартиру и купили эту коммерческую недвижимость. Аренда выше в разы, платят вовремя», — пишет владелец помещения. Приобрести предлагают торговое помещение на четвертом этаже, которое арендует пермский производитель детской одежды «Солнечный миф». Площадь — 32,8 квадратных метра. По словам продавца, помещение решили продать, потому что в семье вырос старший ребенок и ему нужно купить отдельную квартиру. За помещение магазина владельцы хотят получить три миллиона рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми продают продуктовый супермаркет вместе с продуктами за 12 миллионов рублей. Если покупать без продуктов и техники, цена составит 10 млн рублей.