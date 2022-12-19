Креативный проект свердловского губернатора и главы Екатеринбурга ждет расширение. Фото

Креативный кластер «Домна» в Екатеринбурге расширят на 1500 квадратных метров

20 декабря 2022 в 11:36 Размер текста - 17 +

После ремонта кластер расширится на 1,5 тысячи квадратных метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Частично ремонт креативного кластера «Домна», открытого при поддержке администрации Екатеринбурга и губернатора Свердловской области, завершится 1 марта 2023 года. Таким образом, площадка расширится еще на 1500 квадратных метров. Об этом рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев во время креативной сессии с лидерами творческих объединений региона. «1 марта 2023 года заканчиваем частично ремонт левой части. Запустим два блока, где можно будет организовать мероприятия и размещать до 300-400 гостей», — анонсировал Пиличев. Дополнительно доступно для екатеринбуржцев станет около 1500 квадратных метров пространства. Также планируется, что в грядущем году число посетителей «Домны» достигнет 15 тысяч человек, будет проведено 300 мероприятий и реализовано 50 проектов, предложенных креативными группами города. Какие мероприятия будут включены в план 2023 года, креативные сообщества решат сегодня, 20 декабря, на площадке «Домна». В 2023 году запустят левое крыло кластера

Частично ремонт креативного кластера «Домна», открытого при поддержке администрации Екатеринбурга и губернатора Свердловской области, завершится 1 марта 2023 года. Таким образом, площадка расширится еще на 1500 квадратных метров. Об этом рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев во время креативной сессии с лидерами творческих объединений региона. «1 марта 2023 года заканчиваем частично ремонт левой части. Запустим два блока, где можно будет организовать мероприятия и размещать до 300-400 гостей», — анонсировал Пиличев. Дополнительно доступно для екатеринбуржцев станет около 1500 квадратных метров пространства. Также планируется, что в грядущем году число посетителей «Домны» достигнет 15 тысяч человек, будет проведено 300 мероприятий и реализовано 50 проектов, предложенных креативными группами города. Какие мероприятия будут включены в план 2023 года, креативные сообщества решат сегодня, 20 декабря, на площадке «Домна».