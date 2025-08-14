Депутат Вихарев обновил детскую площадку на Эльмаше. Фото

Алексей Вихарев лично посетил новую площадку
Алексей Вихарев лично посетил новую площадку Фото:

Лидер фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев помог обновить детскую площадку на улице Даниловская, 46 (жилой район Эльмаш). Вихарев выделил на строительство порядка 500 тысяч рублей из личных средств. 

«Двор — то место, где многие жители, особенно дети и их родители, проводят немало времени. Поэтому каждый из нас хочет видеть рядом с домом современные детские и спортивные площадки, где можно активно и с пользой проводить время. Надеюсь, новый игровой комплекс будет радовать еще не одно поколение жителей этого и соседних домов», — рассказал Вихарев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее депутат вкладывал свои деньги в преображение еще нескольких площадок в Орджоникидзевском районе. Алексей Вихарев отметил, что менять дворы получится только при активном участии жильцов. Для этого собственники должны организовать собрание и собрать более 70% голосов в свою пользу. Жители дома на ул. Даниловская, 46 оперативно выполнили условия, а депутат помог демонтировать старые снаряды и установить новые игровые и развлекательные объекты.

Комплекс включает горки, лазалки, карусели и качели, на открытии площадки устроили шоу-программу с аниматором. Ребята могли нанести аквагрим, угоститься сладкой ватой и покататься на пони.

Родителям активисты волонтерского центра Вихарева напомнили о выборах губернатора Свердловской области 12-14 сентября. По организационным вопросам екатеринбуржцы могут звонить в колл-центры, которые открыл Алексей Вихарев. «Будущее нашего региона и нашего любимого города зависит от сильного губернатора, его личных и деловых качеств. Лучший показатель — конкретные дела и реальные результаты кандидата. В сентябре нам важно всем вместе сделать правильный выбор, доверить руководство регионом грамотному лидеру и неравнодушному человеку», — отметил Вихарев.

