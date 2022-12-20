Куйвашев оставил свердловских мэров без важных вводных

Для глав городов Свердловской области прошел двухдневный закрытый семинар

Евгений Куйвашев появился на семинаре с мэрами только вечером первого дня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главы городов Свердловской области, которых губернатор Евгений Куйвашев собирал на двухдневное совещание, не дождались конкретных вводных по предстоящим выборам 2023 и 2024 годов. Вопреки ожиданиям, основная часть обсуждения была посвящена совсем другим вопросам, а сам руководитель региона не выступал перед мэрами. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников.

Традиционное совещание с главами муниципалитетов состоялось в санатории «Гранатовая бухта» 19 и 20 декабря. Как анонсировали инсайдеры URA.RU, в один из дней перед мэрами должен был выступить губернатор Куйвашев — с первыми вводными о том, как должны пройти муниципальные выборы-2023 и президентская кампания-2024. Однако совещание пошло совсем по иному сценарию.

По словам сразу двух собеседников URA.RU, губернатор появился в «Гранатовой бухте» лишь вечером первого дня: он приехал в компании министра спорта Леонида Рапопорта, когда мэры уже готовились к развлекательной программе — игре в волейбол. Во второй день Куйвашев не появился, вместо него перед главами выступали его заместители Алексей Шмыков и Павел Креков. К обеду программа официально завершилась.

«По выборам больших вводных не было. Только то, что [президентская] кампания 2024 года уже началась, и надо активизировать работу в личных пабликах [в социальных сетях]», — пересказал собеседник, знакомый с содержанием встречи. Другой источник добавил, что мэрам дали больше установок по социальным вопросам: на совещании обсуждали эпидемиологическую ситуацию по гриппу и ОРВИ, а также разбирали опыт муниципалитетов в части помощи мобилизованным и их семьям.

Почему Куйвашев не приехал на совещание 20 декабря, доподлинно неизвестно. Собеседники URA.RU находят любопытным, что в этот день губернатор отменил свое участие и в других публичных мероприятиях. Происходит это на фоне информации о возможном приезде президента РФ Владимира Путина в Свердловскую область в конце недели.