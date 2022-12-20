Пермский депутат раскритиковал идею выявления подростков слоняющихся в ТЦ

Олег Постников публично обратился к уполномоченному по правам ребенка в регионе Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Депутат краевого заксобрания Олег Постников возмущен инициативой выявления подростков, которые будут бесцельно посещать пермские торговые центры в новогодние каникулы. С таким предложением выступила общественная организация Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае. Свои мысли на эту тему Постников изложил в своем официальном telegram-канале.

Постников публично обратился к уполномоченному по правам ребенка в регионе: «Светлана Анатольевна, а как же права ребенка? Учли ли вы, что в ближайшие дни начнутся школьные каникулы? Смотрели ли вы прогноз погоды? Или вы считаете, что дети должны мерзнуть на улице или просто сидеть дома».

Постников отметил, что профилактика правонарушений должна проявляться не только в виде поимки и проведении разъяснительных бесед, а, в первую очередь, в ликвидации проблемы с вовлеченностью подростков в общественную жизнь. URA.RU направило запрос в адрес уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае, на момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что пермяки возмущены поведением школьников, которые в свободное время находятся в крупных торговых центрах и устраивают там драки. По факту одной из драк полицейскими проводилась проверка.