В аварии столкнулось шесть машин Фото: Николай Бастриков © URA.RU

На развязке улиц Мельникайте и Дружбы в Тюмени столкнулись шесть машин. Из-за этого ДТП там сейчас частично ограничено движение, о чем сообщают очевидцы в соцсетях.

«улица Дружбы, развязка Мельникайте, массовое ДТП, 5-6 машин расхлесталось», — указал автор поста в группе «Авто Тюмень. ДТП» в соцсети «ВКонтакте». Он также снял видео, на котором видны последствия аварии. Часть машин из-за инцидента перегородила проезд по обоим направлениям.

URA.RU направило письменный запрос в УГИБДД по Тюменской области. На момент публикации новости комментарий ожидается.