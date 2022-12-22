22 декабря 2022

В Тюмени на крупной дорожной развязке произошло массовое ДТП. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария на газопроводе. Тюмень, ночной город, дпс
В аварии столкнулось шесть машин Фото:

На развязке улиц Мельникайте и Дружбы в Тюмени столкнулись шесть машин. Из-за этого ДТП там сейчас частично ограничено движение, о чем сообщают очевидцы в соцсетях.

«улица Дружбы, развязка Мельникайте, массовое ДТП, 5-6 машин расхлесталось», — указал автор поста в группе «Авто Тюмень. ДТП» в соцсети «ВКонтакте». Он также снял видео, на котором видны последствия аварии. Часть машин из-за инцидента перегородила проезд по обоим направлениям.

URA.RU направило письменный запрос в УГИБДД по Тюменской области. На момент публикации новости комментарий ожидается.

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На развязке улиц Мельникайте и Дружбы в Тюмени столкнулись шесть машин. Из-за этого ДТП там сейчас частично ограничено движение, о чем сообщают очевидцы в соцсетях. «улица Дружбы, развязка Мельникайте, массовое ДТП, 5-6 машин расхлесталось», — указал автор поста в группе «Авто Тюмень. ДТП» в соцсети «ВКонтакте». Он также снял видео, на котором видны последствия аварии. Часть машин из-за инцидента перегородила проезд по обоим направлениям. URA.RU направило письменный запрос в УГИБДД по Тюменской области. На момент публикации новости комментарий ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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