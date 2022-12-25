Как выбрать качественное шампанское

При выборе игристого вина стоит обратить внимание на маркировку и цену. Также о качестве шампанского сможет рассказать его вкус и запах. Об этом URA.RU сообщила доцент кафедры коммерции и торгового дела факультета менеджмента университета «Синергия» Алиса Храмова.
«Простейший доступный способ оценки „игристого“ — органолептический, то есть запах, вид и вкус. При выборе шампанского стоит обратить внимание на маркировку. Помимо информационных требований, таких как наименование, место происхождения винограда, метод производства, указано соответствие ГОСТ 33336-2015 „Вина игристые. Общие технические условия“. Это ориентир, показывающий, что напиток произведен в соответствии с нормативной документацией по традиционному резервуарному методу», — сказала Алиса Храмова.
Эксперт призвала научиться отличать игристое вино от винного напитка. «На рынке, помимо натурального качественного игристого вина, присутствует „газировка“, полученная при искусственном насыщении углекислым газом винных напитков. Это не нарушение закона, но и состав ненатуральный», — отметила собеседница URA.RU. По ее словам, в оценке данного напитка важна цена. «Вина высокого качества, изготовленные по классической технологии со вторичным брожением и выдержкой в бутылке, в недорогой ценовой группе найти достаточно сложно», — подчеркнула Храмова.
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При выборе игристого вина стоит обратить внимание на маркировку и цену. Также о качестве шампанского сможет рассказать его вкус и запах. Об этом URA.RU сообщила доцент кафедры коммерции и торгового дела факультета менеджмента университета «Синергия» Алиса Храмова. «Простейший доступный способ оценки „игристого“ — органолептический, то есть запах, вид и вкус. При выборе шампанского стоит обратить внимание на маркировку. Помимо информационных требований, таких как наименование, место происхождения винограда, метод производства, указано соответствие ГОСТ 33336-2015 „Вина игристые. Общие технические условия“. Это ориентир, показывающий, что напиток произведен в соответствии с нормативной документацией по традиционному резервуарному методу», — сказала Алиса Храмова. Эксперт призвала научиться отличать игристое вино от винного напитка. «На рынке, помимо натурального качественного игристого вина, присутствует „газировка“, полученная при искусственном насыщении углекислым газом винных напитков. Это не нарушение закона, но и состав ненатуральный», — отметила собеседница URA.RU. По ее словам, в оценке данного напитка важна цена. «Вина высокого качества, изготовленные по классической технологии со вторичным брожением и выдержкой в бутылке, в недорогой ценовой группе найти достаточно сложно», — подчеркнула Храмова.