Американский автогонщик Коннор Зилич после победы в Уоткинс-Глен Интернационал пытался залезть на крышу автомобиля, но не удержался и упал вниз головой. Об этом сообщают иностранные СМИ.
«Зилич вставал на свой автомобиль, чтобы отпраздновать победу, когда его нога соскользнула с двери», — указано в материале Sportskeeda. По информации, он не удержал равновесие, а нога застряла внутри автомобиля. Позже гонщик был увезен в больницу.
Коннору Зиличу всего 19 лет. В данной лиге он уже участвует 2 года и провел 26 гонок. Из них было 7 первых мест.
