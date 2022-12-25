25 декабря 2022
24 декабря 2022
23 декабря 2022

В ЯНАО продается жилой гараж с баней за 4,2 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские парильни. Тюмень, баня, парилка
В гараже есть баня и жилые помещения (фото из архива) Фото:

В Надыме (ЯНАО) выставлен на продажу гараж, в котором помимо места для автомобиля имеются жилые помещения и баня. Стоимость объекта — 4,2 млн рублей, сообщается в объявлении на сайте Avito.

«Продается гараж, три этажа, третий полностью жилой, все условия плюс баня на дровах, камин, балкон. Общая площадь — 180 квадратных метров», — отмечается в объявлении.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске продается однокомнатная квартира в капитальном доме за 1,3 млн рублей. Объект выставлен на торги.

В гараже есть балкон
Также имеется баня на дровах
Третий этаж гаража оборудован под квартиру
Помещение для автомобиля

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В Надыме (ЯНАО) выставлен на продажу гараж, в котором помимо места для автомобиля имеются жилые помещения и баня. Стоимость объекта — 4,2 млн рублей, сообщается в объявлении на сайте Avito. «Продается гараж, три этажа, третий полностью жилой, все условия плюс баня на дровах, камин, балкон. Общая площадь — 180 квадратных метров», — отмечается в объявлении. Ранее сообщалось, что в Ноябрьске продается однокомнатная квартира в капитальном доме за 1,3 млн рублей. Объект выставлен на торги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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