В ЯНАО продается жилой гараж с баней за 4,2 млн рублей. Фото

26 декабря 2022 в 04:49 Размер текста - 17 +

В гараже есть баня и жилые помещения (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Надыме (ЯНАО) выставлен на продажу гараж, в котором помимо места для автомобиля имеются жилые помещения и баня. Стоимость объекта — 4,2 млн рублей, сообщается в объявлении на сайте Avito. «Продается гараж, три этажа, третий полностью жилой, все условия плюс баня на дровах, камин, балкон. Общая площадь — 180 квадратных метров», — отмечается в объявлении. Ранее сообщалось, что в Ноябрьске продается однокомнатная квартира в капитальном доме за 1,3 млн рублей. Объект выставлен на торги. В гараже есть балкон avito.ru Также имеется баня на дровах avito.ru Третий этаж гаража оборудован под квартиру Помещение для автомобиля avito.ru

В Надыме (ЯНАО) выставлен на продажу гараж, в котором помимо места для автомобиля имеются жилые помещения и баня. Стоимость объекта — 4,2 млн рублей, сообщается в объявлении на сайте Avito. «Продается гараж, три этажа, третий полностью жилой, все условия плюс баня на дровах, камин, балкон. Общая площадь — 180 квадратных метров», — отмечается в объявлении. Ранее сообщалось, что в Ноябрьске продается однокомнатная квартира в капитальном доме за 1,3 млн рублей. Объект выставлен на торги.