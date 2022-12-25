В гараже есть баня и жилые помещения (фото из архива)
В Надыме (ЯНАО) выставлен на продажу гараж, в котором помимо места для автомобиля имеются жилые помещения и баня. Стоимость объекта — 4,2 млн рублей, сообщается в объявлении на сайте Avito.
«Продается гараж, три этажа, третий полностью жилой, все условия плюс баня на дровах, камин, балкон. Общая площадь — 180 квадратных метров», — отмечается в объявлении.
Ранее сообщалось, что в Ноябрьске продается однокомнатная квартира в капитальном доме за 1,3 млн рублей. Объект выставлен на торги.
В гараже есть балкон
Также имеется баня на дровах
Третий этаж гаража оборудован под квартиру
Помещение для автомобиля
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