В Нижневартовске произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. Фото

26 декабря 2022 в 06:57 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции направлялись на вызов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) на перекрестке улиц Интернациональная и Чапаева произошла авария с участием полицейского автомобиля. Фотографии размещены в группе «ЧП Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте» «Интерн-Чапаева», — подписал снимки автор. В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили URA.RU, что полицейские направлялись на вызов, с включенными на машине проблесковыми маячками и звуковым сигналом. В аварии никто не пострадал, обстоятельства ДТП уточняются. Полицейские направлялись на вызов «ЧП Нижневартовск», «ВКонтакте» В аварии никто не пострадал «ЧП Нижневартовск», «ВКонтакте»

В Нижневартовске (ХМАО) на перекрестке улиц Интернациональная и Чапаева произошла авария с участием полицейского автомобиля. Фотографии размещены в группе «ЧП Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте» «Интерн-Чапаева», — подписал снимки автор. В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили URA.RU, что полицейские направлялись на вызов, с включенными на машине проблесковыми маячками и звуковым сигналом. В аварии никто не пострадал, обстоятельства ДТП уточняются.