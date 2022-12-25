Сотрудники полиции направлялись на вызов
В Нижневартовске (ХМАО) на перекрестке улиц Интернациональная и Чапаева произошла авария с участием полицейского автомобиля. Фотографии размещены в группе «ЧП Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте»
«Интерн-Чапаева», — подписал снимки автор. В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили URA.RU, что полицейские направлялись на вызов, с включенными на машине проблесковыми маячками и звуковым сигналом. В аварии никто не пострадал, обстоятельства ДТП уточняются.
Полицейские направлялись на вызов
В аварии никто не пострадал
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