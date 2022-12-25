25 декабря 2022
24 декабря 2022

В Нижневартовске произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные учения в Культурно-выставочном центре. Курган , дтп, полиция, авария, гибдд, дпс
Сотрудники полиции направлялись на вызов Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на перекрестке улиц Интернациональная и Чапаева произошла авария с участием полицейского автомобиля. Фотографии размещены в группе «ЧП Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте»

«Интерн-Чапаева», — подписал снимки автор. В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили URA.RU, что полицейские направлялись на вызов, с включенными на машине проблесковыми маячками и звуковым сигналом. В аварии никто не пострадал, обстоятельства ДТП уточняются.

Полицейские направлялись на вызов
В аварии никто не пострадал

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В Нижневартовске (ХМАО) на перекрестке улиц Интернациональная и Чапаева произошла авария с участием полицейского автомобиля. Фотографии размещены в группе «ЧП Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте» «Интерн-Чапаева», — подписал снимки автор. В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили URA.RU, что полицейские направлялись на вызов, с включенными на машине проблесковыми маячками и звуковым сигналом. В аварии никто не пострадал, обстоятельства ДТП уточняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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