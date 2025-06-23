23 июня 2025

Жители ХМАО ринулись скупать абонементы в фитнес-клубы

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане интересуются функциональным тренингом и йогой
Югорчане интересуются функциональным тренингом и йогой Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе резко вырос спрос на занятия в фитнес-клубах. Среди самых популярных направлений у югорчан оказалась йога и функциональные тренировки, рассказали URA.RU аналитики «Авито».

«В мае спрос на услуги по йоге в Ханты-Мансийском автономном округе вырос на 75% по сравнению с маем 2024 года. Помимо йоги, жители стали чаще обращаться к функциональным тренировкам — спрос на этот вид услуг увеличился на 36% за тот же период», — говорится в исследовании. Кроме посещения занятий, югорчане также стали интересоваться и обучением в сфере йоги.

Помимо традиционных занятий в регионе начали появляться необычные направления. Среди них, например, курсы йоги со щенками.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске планируют построить ретрит-центр, в котором можно будет заниматься духовными практиками, например, йогой. Локацию со зданием в виде полусферы рассчитывали создать рядом с эко-парком.

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В Ханты-Мансийском автономном округе резко вырос спрос на занятия в фитнес-клубах. Среди самых популярных направлений у югорчан оказалась йога и функциональные тренировки, рассказали URA.RU аналитики «Авито». «В мае спрос на услуги по йоге в Ханты-Мансийском автономном округе вырос на 75% по сравнению с маем 2024 года. Помимо йоги, жители стали чаще обращаться к функциональным тренировкам — спрос на этот вид услуг увеличился на 36% за тот же период», — говорится в исследовании. Кроме посещения занятий, югорчане также стали интересоваться и обучением в сфере йоги. Помимо традиционных занятий в регионе начали появляться необычные направления. Среди них, например, курсы йоги со щенками. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске планируют построить ретрит-центр, в котором можно будет заниматься духовными практиками, например, йогой. Локацию со зданием в виде полусферы рассчитывали создать рядом с эко-парком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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