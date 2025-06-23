23 июня 2025

Компании ХМАО урезали зарплату работникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя зарплата упала в Югре
Средняя зарплата упала в Югре Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе упала средняя зарплата. Работодатели стали предлагать сотрудникам оплату на 2% меньше чем месяцем ранее, сообщают аналитики Head Hunter.

«Предлагаемая заработная плата в Ханты-Мансийском автономном округе в мае в среднем составила 80 537 рублей. В апреле показатель был на уровне 82 492 рублей», — следует из статистики сервиса. Снижение за месяц составило 2,3%. Средняя оплата, согласно данным, стала падать по региону после роста в середине весны.

Сами югорчане при этом просят у работодателей в среднем около 80 тысяч рублей. С начала года медианная ожидаемая зарплата по Югре выросла до нынешней планки с 75 тысяч. Чаще всего жители ХМАО ищут работу в сфере рабочего персонала, на производствах и в сервисном обслуживании, а также в строительстве.

Ранее URA.RU рассказывало о самых необычных вакансиях в ХМАО. Тогда речь шла о зарплатах фотографов радужки глаз и парковщиках самокатов.

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В Ханты-Мансийском автономном округе упала средняя зарплата. Работодатели стали предлагать сотрудникам оплату на 2% меньше чем месяцем ранее, сообщают аналитики Head Hunter. «Предлагаемая заработная плата в Ханты-Мансийском автономном округе в мае в среднем составила 80 537 рублей. В апреле показатель был на уровне 82 492 рублей», — следует из статистики сервиса. Снижение за месяц составило 2,3%. Средняя оплата, согласно данным, стала падать по региону после роста в середине весны. Сами югорчане при этом просят у работодателей в среднем около 80 тысяч рублей. С начала года медианная ожидаемая зарплата по Югре выросла до нынешней планки с 75 тысяч. Чаще всего жители ХМАО ищут работу в сфере рабочего персонала, на производствах и в сервисном обслуживании, а также в строительстве. Ранее URA.RU рассказывало о самых необычных вакансиях в ХМАО. Тогда речь шла о зарплатах фотографов радужки глаз и парковщиках самокатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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