Компании ХМАО урезали зарплату работникам

В Ханты-Мансийском автономном округе упала средняя зарплата. Работодатели стали предлагать сотрудникам оплату на 2% меньше чем месяцем ранее, сообщают аналитики Head Hunter.
«Предлагаемая заработная плата в Ханты-Мансийском автономном округе в мае в среднем составила 80 537 рублей. В апреле показатель был на уровне 82 492 рублей», — следует из статистики сервиса. Снижение за месяц составило 2,3%. Средняя оплата, согласно данным, стала падать по региону после роста в середине весны.
Сами югорчане при этом просят у работодателей в среднем около 80 тысяч рублей. С начала года медианная ожидаемая зарплата по Югре выросла до нынешней планки с 75 тысяч. Чаще всего жители ХМАО ищут работу в сфере рабочего персонала, на производствах и в сервисном обслуживании, а также в строительстве.
Ранее URA.RU рассказывало о самых необычных вакансиях в ХМАО. Тогда речь шла о зарплатах фотографов радужки глаз и парковщиках самокатов.
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