Полиция нашла всех участников массовой драки в Нижневартовске

Полиция Нижневартовска нашла всех участников массовой драки, которые устроили потасовку а районе ТЦ «Славянский Двор». Им грозит штраф за «мелкое хулиганство», сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД региона.
«Все участники установлены. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ „Мелкое хулиганство“. Кроме того, один из нарушителей привлечен к административной ответственности по статье 6.9 КоАП РФ „Побои“, — рассказали агентству в полиции.
Источник URA.RU из ведомства рассказал о причинах потасовки. В квартире отдыхала компания молодых людей, между двумя друзьями произошел конфликт. Они вышли на улицу покурить, где продолжили спор. Мимо них проходила группа молодых людей, они попытались утихомирить спорщиков, но получили грубый ответ, после чего и произошла драка.
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