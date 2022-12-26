Baza: при взрыве на аэродроме в Энгельсе погибли три человека

В результате взрыва погибли три человека, четверо госпитализированы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В результате взрыва на аэродроме в Энгельсе погибли три человека. Об этом пишет Baza.

«По предварительным данным, погибли 3 человека. Еще четверо были госпитализированы», — сообщили в telegram-канале. Уточняется, что площадь пожара составила 120 квадратных метров.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было. По его словам, угрозы для жителей нет, а слухи об эвакуации из города — ложь. Он также отметил, что объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. «Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры», — написал губернатор в своем telegram-канале.

Редакция URA.RU отправили запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент публикации ответа не поступило.

О взрыве на аэродроме в Энгельсе стало известно утром 26 декабря. По предварительным данным, взрывы могли быть вызваны сбитием беспилотника.