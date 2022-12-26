Baza: при взрыве на аэродроме в Энгельсе погибли три человека

В результате взрыва на аэродроме в Энгельсе погибли три человека. Об этом пишет Baza.
«По предварительным данным, погибли 3 человека. Еще четверо были госпитализированы», — сообщили в telegram-канале. Уточняется, что площадь пожара составила 120 квадратных метров.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было. По его словам, угрозы для жителей нет, а слухи об эвакуации из города — ложь. Он также отметил, что объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. «Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры», — написал губернатор в своем telegram-канале.
Редакция URA.RU отправили запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент публикации ответа не поступило.
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В результате взрыва на аэродроме в Энгельсе погибли три человека. Об этом пишет Baza. «По предварительным данным, погибли 3 человека. Еще четверо были госпитализированы», — сообщили в telegram-канале. Уточняется, что площадь пожара составила 120 квадратных метров. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было. По его словам, угрозы для жителей нет, а слухи об эвакуации из города — ложь. Он также отметил, что объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. «Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры», — написал губернатор в своем telegram-канале. Редакция URA.RU отправили запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент публикации ответа не поступило. О взрыве на аэродроме в Энгельсе стало известно утром 26 декабря. По предварительным данным, взрывы могли быть вызваны сбитием беспилотника.