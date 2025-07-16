В России меняются правила поступления на госслужбу

С 1 января 2026 года изменят требования к фото при поступлении на госслужбу
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В России изменятся требования к оформлению личной фото при поступлении на госслужбу
В России изменятся требования к оформлению личной фото при поступлении на госслужбу Фото:

С 1 января 2026 года в России изменятся требования к личной фотографии для поступающих на государственную или муниципальную службу. Об этом говорится в новых документах правительства РФ, опубликованных 16 июля 2025 года.

«Требования к оформлению личной фотографии на анкету для поступающих на государственную или муниципальную службу в России изменятся с 1 января 2026 года», — сообщили РИА «Новости» со ссылкой на документы. В обновленных правилах указывается, что фотография должна быть выполнена крупным планом: голова и верхняя часть плеч человека должны занимать до 80% изображения, а глаза — быть открытыми и не закрытыми волосами. 

Допускается сделать снимок в темных очках или с повязкой на глазах, но только при наличии медицинских показаний. Фотография должна быть цветной, высотой шесть сантиметров и шириной четыре сантиметра, с разрешением не менее 300 точек на дюйм. Допустимые форматы файла — JPEG, JPG, PNG или BMP, при этом размер файла не должен превышать десяти мегабайт.

Уточняется, что анкеты будут храниться в ZIP-архиве, а для удобства проверки в их печатной версии появятся QR-коды — с их помощью можно будет получить доступ к содержимому ZIP-архива. Помимо этого, Министерству цифрового развития России поручено до конца января 2026 года разработать детализированные технические требования и параметры для хранения электронных анкет поступающих на госслужбу.

Ранее Совфед изменил важное правило поступления в вуз без ЕГЭ. Теперь абитуриенты смогут поступать без экзаменов только на смежные специальности.

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С 1 января 2026 года в России изменятся требования к личной фотографии для поступающих на государственную или муниципальную службу. Об этом говорится в новых документах правительства РФ, опубликованных 16 июля 2025 года. «Требования к оформлению личной фотографии на анкету для поступающих на государственную или муниципальную службу в России изменятся с 1 января 2026 года», — сообщили РИА «Новости» со ссылкой на документы. В обновленных правилах указывается, что фотография должна быть выполнена крупным планом: голова и верхняя часть плеч человека должны занимать до 80% изображения, а глаза — быть открытыми и не закрытыми волосами.  Допускается сделать снимок в темных очках или с повязкой на глазах, но только при наличии медицинских показаний. Фотография должна быть цветной, высотой шесть сантиметров и шириной четыре сантиметра, с разрешением не менее 300 точек на дюйм. Допустимые форматы файла — JPEG, JPG, PNG или BMP, при этом размер файла не должен превышать десяти мегабайт. Уточняется, что анкеты будут храниться в ZIP-архиве, а для удобства проверки в их печатной версии появятся QR-коды — с их помощью можно будет получить доступ к содержимому ZIP-архива. Помимо этого, Министерству цифрового развития России поручено до конца января 2026 года разработать детализированные технические требования и параметры для хранения электронных анкет поступающих на госслужбу. Ранее Совфед изменил важное правило поступления в вуз без ЕГЭ. Теперь абитуриенты смогут поступать без экзаменов только на смежные специальности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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