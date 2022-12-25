Вуз Нижневартовска признали лучшим по воспитанию студентов

26 декабря 2022 в 21:12 Размер текста - 17 +

Нижневартовский госуниверситет признали лучшим по воспитанию студентов в ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Нижневартовский государственный университет занял первое место в рейтинге вузов по воспитанию студентов, составленного Минобрнауки РФ и Росмолодежи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе НВГУ. «НВГУ вошел в топ-50 вузов страны по индексу эффективности воспитательной деятельности. НВГУ занял 43-е место среди российских вузов, четвертое место среди вузов УрФО и первое место в Югре», — рассказали в пресс-службе университета. Вузы оценивали по вовлеченности студентов в молодежную политику, удовлетворенности студентов инфраструктурой университета и внеучебной деятельности, а также по уровню доверия к ректору. Ранее URA.RU писало, что Сургутский, Нижневартовский и Югорский госуниверситеты попали в топ-100 лучших вузов России. В рейтинге Нижневартовский университет занимал 84-е место. Создание доступной системы высшего профессионального образования — одна из целей правительства России. Сбалансированная система «воспитания» новых исследователей и разработчиков и повышение квалификации управленцев в сфере науки и высшего образования являются залогом стабильного будущего страны. Для этого в России строятся университетские кампусы, создаются научные центры и лаборатории, оказывается поддержка ученым, ежегодно увеличивается число бюджетных мест в вузах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Нижневартовский государственный университет занял первое место в рейтинге вузов по воспитанию студентов, составленного Минобрнауки РФ и Росмолодежи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе НВГУ. «НВГУ вошел в топ-50 вузов страны по индексу эффективности воспитательной деятельности. НВГУ занял 43-е место среди российских вузов, четвертое место среди вузов УрФО и первое место в Югре», — рассказали в пресс-службе университета. Вузы оценивали по вовлеченности студентов в молодежную политику, удовлетворенности студентов инфраструктурой университета и внеучебной деятельности, а также по уровню доверия к ректору. Ранее URA.RU писало, что Сургутский, Нижневартовский и Югорский госуниверситеты попали в топ-100 лучших вузов России. В рейтинге Нижневартовский университет занимал 84-е место. Создание доступной системы высшего профессионального образования — одна из целей правительства России. Сбалансированная система «воспитания» новых исследователей и разработчиков и повышение квалификации управленцев в сфере науки и высшего образования являются залогом стабильного будущего страны. Для этого в России строятся университетские кампусы, создаются научные центры и лаборатории, оказывается поддержка ученым, ежегодно увеличивается число бюджетных мест в вузах.