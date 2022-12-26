Пермяк избил отца стулом после ссоры по телефону и сел за это в тюрьму

26 декабря 2022 в 20:40 Размер текста - 17 +

Виновному назначили наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жителя Октябрьского городского округа Пермского края признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью своему отцу. Он избил его стулом и другими подручными предметами. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Установлено, что 19 сентября 36-летний житель поселка Сарс, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время телефонного разговора поссорился со своим отцом. После конфликтной беседы он пришел к отцу в дом, где умышленно нанес ему удары руками, колуном и стулом по голове. С полученными травмами потерпевший был доставлен в больницу, ему оказали медицинскую помощь», — указано в пресс-релизе. Ранее судимого мужчину признали виновным по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Ему назначили наказание в виде 6 лет 6 месяцев исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU рассказывало историю, где, наоборот, отец избил своего сына. И тоже стулом. Виновный получил 5 лет и 10 месяцев лишения свободы.

Жителя Октябрьского городского округа Пермского края признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью своему отцу. Он избил его стулом и другими подручными предметами. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Установлено, что 19 сентября 36-летний житель поселка Сарс, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время телефонного разговора поссорился со своим отцом. После конфликтной беседы он пришел к отцу в дом, где умышленно нанес ему удары руками, колуном и стулом по голове. С полученными травмами потерпевший был доставлен в больницу, ему оказали медицинскую помощь», — указано в пресс-релизе. Ранее судимого мужчину признали виновным по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Ему назначили наказание в виде 6 лет 6 месяцев исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU рассказывало историю, где, наоборот, отец избил своего сына. И тоже стулом. Виновный получил 5 лет и 10 месяцев лишения свободы.