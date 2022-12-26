Пермяк избил отца стулом после ссоры по телефону и сел за это в тюрьму

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Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, подследственный, полицейские, заключенные, решетка, скамья подсудимых, судебный пристав, подсудимый, полиция, арестант, вор в законе, конвой, шишканов олег, шишкан
Виновному назначили наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы Фото:

Жителя Октябрьского городского округа Пермского края признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью своему отцу. Он избил его стулом и другими подручными предметами. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«Установлено, что 19 сентября 36-летний житель поселка Сарс, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время телефонного разговора поссорился со своим отцом. После конфликтной беседы он пришел к отцу в дом, где умышленно нанес ему удары руками, колуном и стулом по голове. С полученными травмами потерпевший был доставлен в больницу, ему оказали медицинскую помощь», — указано в пресс-релизе.

Ранее судимого мужчину признали виновным по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Ему назначили наказание в виде 6 лет 6 месяцев исправительной колонии строгого режима.

Ранее URA.RU рассказывало историю, где, наоборот, отец избил своего сына. И тоже стулом. Виновный получил 5 лет и 10 месяцев лишения свободы.

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Жителя Октябрьского городского округа Пермского края признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью своему отцу. Он избил его стулом и другими подручными предметами. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Установлено, что 19 сентября 36-летний житель поселка Сарс, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время телефонного разговора поссорился со своим отцом. После конфликтной беседы он пришел к отцу в дом, где умышленно нанес ему удары руками, колуном и стулом по голове. С полученными травмами потерпевший был доставлен в больницу, ему оказали медицинскую помощь», — указано в пресс-релизе. Ранее судимого мужчину признали виновным по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Ему назначили наказание в виде 6 лет 6 месяцев исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU рассказывало историю, где, наоборот, отец избил своего сына. И тоже стулом. Виновный получил 5 лет и 10 месяцев лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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